Les citoyens pourront profiter gratuitement des activités proposées par les organisateurs tout au long du mois de février.

D'ailleurs, il y plus d'activités cette année que l'an passé, explique le directeur général de la Corporation des fêtes pour tout le monde de Rouyn-Noranda.

Les organisateurs proposent des installations contemplatives sur les rives du lac Osisko.

En plus des sculptures sur neige autour de la Maison Dumulon, des foyers, il y a aussi un labyrinthe pour les plus petits.

Les sculptures de neige éclairées sont de retour cette fois-ci sur la promenade Agnès-Dumulon. Des œuvres de l'artiste Jack Baril qui seront localisées sur les rives du lac Osisko.

La fête d’hiver de Rouyn-Noranda se tient tout au long du mois de février. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Pour le directeur général de la Corporation des fêtes pour tout le monde de Rouyn-Noranda, Frédéric Roy-Hall, il était important de proposer des activités pour permettre aux citoyens de profiter de l'hiver en dépit de la situation sanitaire.

Imaginez un hiver confiné avec absolument aucun effort mis de ce côté-là, c'est encore plus noir et plus triste. Donc pour nous, c'est d'inviter les gens à sortir, faire des activités en famille, aller voir les sculptures, ça va faire un grand bien à tout le monde , dit-il.

Il mentionne au passage que c'est aussi important pour son organisme de demeurer actif malgré tout.

Je pense qu'il y a un besoin de pérennité. On ne peut pas arrêter d'exister en tant qu'organisme pendant trois ans et revenir ensuite comme si tout allait bien. Pour nous il y a un intérêt de pérenniser les projets qu'on fait et de nous garder actifs. Même si on peut en faire beaucoup moins, mais ce qu'on fait, l'effort au pied carré en vaut beaucoup plus qu'avant aussi parce que les gens reconnaissant aussi ce qu'on fait, d'un côté communautaire et d'un côté humain, même si c'est moins, ça vaut beaucoup plus de pouvoir avoir quelque chose , explique Frédéric Roy-Hall.

La fête d'hiver de Rouyn-Noranda propose plusieurs activités extérieures Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

La 5e vague de la COVID-19 a surpris le comité organisateur qui a dû s'adapter à la situation et proposer de nouvelles activités dans le respect des mesures sanitaires.

D'ailleurs, Frédéric Roy-Hall affirme que la pandémie a grandement affecté son organisation.

On peut compter sur certains partenaires qui nous aident à survivre, mais d'un autre côté étant donné que pour se maintenir sur un respirateur artificiel en attendant de pouvoir revenir, on souhaite vraiment que cet été il puisse y avoir des activés. Je dirais que ce n'est pas une période facile pour des organismes comme les nôtres. Il y a eu certaines subventions à certains moments, mais 70 % à 90 % de nos revenus nous viennent quand même de la présence des gens sur les sites. Donc de ce côté si, c'est très apprécié quand on peut en recevoir, mais ça nous enlève absolument toutes les raisons pour lesquelles on fait ces choses-là , ajoute le responsable.

Val-d'Or aura également sa fête d'hiver du 18 au 20 février. Le dévoilement de la programmation aura lieu ce lundi.