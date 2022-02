Les salariés toucheront en effet des augmentations salariales de 22 % .

Au terme de la convention d’une durée de cinq ans, le salaire de base grimpera de 20,29 $ à 27,46 $ de l’heure, pour atteindre 37,51 $ de l’heure au sommet de l'échelle.

Le président du Conseil central du Cœur du Québec à la Confédération des syndicats nationaux CSN Paul Lavergne s'est réjoui de cette nouvelle.

« La convention collective va devenir un modèle inspirant pour plusieurs autres syndicats. » — Une citation de Paul Lavergne, président du Conseil central du Cœur du Québec à la CSN

On le dit depuis un moment, le marché de l’offre et de la demande, présentement, est aux travailleuses et aux travailleurs. Les employeurs qui ont de la difficulté à recruter ou à retenir du personnel n’ont pas le choix d’améliorer les conditions de travail , martèle-t-il.

Monsieur Lavergne précise qu'une prime de fidélité s'ajoute aussi aux augmentations obtenues, selon lui, grâce à la solidarité des travailleurs durant les négociations.

Avec les informations de Jean-François Dumas