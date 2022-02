Photographier toutes les espèces animales en captivité : le pari fou de Joel Sartore

Le photographe du National Geographic veut documenter le portrait du Tétras des armoises, un oiseau iconique de l’Ouest nord-américain, dans le seul endroit, selon lui, où il est possible de l’observer en captivité : le Zoo de Calgary.

Le Tétras des armoises est catégorisé d’espèces en voie de disparition au Canada depuis 1998. Selon Environnement et changement climatique Canada, la population de cet oiseau à l’état sauvage dans les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan se chiffrait entre 150 et 222 en 2020.  (Nouvelle fenêtre)

Joel Sartore s’est donné comme mission de photographier toutes les espèces animales en captivité de la fourmi à l’éléphant .

C'est une partie d’un projet nommé Photo Ark ayant pour but de sensibiliser les gens à la crise crise d’extinction.

Deux rhinopithèques de Roxellane photographié par Joel Sartore à l'Ocean Park de Hong Kong. Photo : © Joel Sartore/National Geographic Photo Ark

Cette mission est colossale pour le photographe, car il existe environ 20 000 espèces animales dans les zoos, aquariums ou réserves naturelles autour du globe. Dans les douze dernières années depuis le début de son projet, Joel Sartore a documenté 12 000 individus de ces espèces.

Les portraits de Joel Sartore présentent les animaux sur un fond blanc ou noir pour mieux faire ressortir leurs traits.

Nous le faisons pour que les gens puissent vraiment voir ces animaux [qu’ils] puissent les regarder dans les yeux, a-t-il dit. Les gens voient l’intelligence de ces créatures, et que celles-ci valent la peine d’être sauvées.

Une panthère de Floride, qui est en voie de disparition aux États-Unis Photo : © Joel Sartore/National Geographic Photo Ark

Plus de 40 000 espèces de plantes ou d’animaux font face à l’extinction dans le monde, selon la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature  (Nouvelle fenêtre) (UICN).

Joel Sartore comprend la grogne envers la captivité des animaux, mais il estime néanmoins qu’un zoo peut aider à prendre conscience de leur condition.

Personne n’aime un mauvais zoo, mais les bons zoos, où il y a une abondance d’attention et de soins [aux animaux], éduquent le public. Ils nous gardent connectés à la nature.

Deux « canis rufus », aussi appelé loups rouges ou loups roux photographiés au Zoo de Great Plains à Sioux Falls, aux États-Unis. Photo : © Joel Sartore/National Geographic Photo Ark

Les zoos épaulent les efforts de restauration d’habitat détruits en établissant des programmes d’élevage en captivité. Par exemple. Les efforts des zoos du Canada pour sauver la marmotte de l’île de Vancouver d’une certaine extinction.

Cet animal n’est pas encore complètement tiré d'affaire, mais au moins, il est stable. C’est très important , déclare Joel Sartore.

Le photographe discutera de son expérience, et de la création de cette arche photographique à la salle de concert Jack Singer le 6 et le 7 février. L’événement affiche complet, mais il est toujours possible de s’inscrire à la liste d’attente.