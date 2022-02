Une semaine plus tard, les klaxons se font toujours entendre à Ottawa

La capitale fédérale s’apprête à faire face au convoi de camionneurs pour une deuxième fin de semaine consécutive. Les manifestants sont encore bien présents au centre-ville et des centaines d’autres sont attendus samedi, a annoncé le Service de police d’Ottawa (SPO).

La manifestation – dorénavant considérée comme une occupation par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ainsi que par la police et d'autres élus – cause bien des maux de tête aux résidents d’Ottawa. Des citoyens, ainsi que divers organismes de la région, notamment ceux du secteur touristique, ont lancé un cri du cœur au cours de la semaine afin de demander aux autorités de mettre fin à la manifestation.

En réponse, la police a également souligné qu’elle souhaitait mettre fin à l’ occupation des camionneurs et a promis d’intensifier ses opérations pour la fin de semaine. Le chef du Service de police d'Ottawa SPO , Peter Sloly, a tenu un point de presse vendredi matin en disant que le périmètre de sécurité serait élargi au centre-ville, ce qui signifie que d’autres routes seront bloquées, au grand dam des résidents de la région, pour qui les déplacements sont déjà difficiles.

Le chef du Service de police d'Ottawa, Peter Sloly Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ainsi, des artères importantes dans le marché By et au sud du périmètre actuel pourraient être interdites à la circulation. Des barricades, des blocs de béton et de la machinerie lourde seront déployés pour assurer une barrière physique.

Le chef de police a aussi annoncé l’ajout de 150 policiers qui seront déployés sur le terrain 24 heures par jour pour les quatre prochains jours. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a aussi été appelée en renfort, a affirmé le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, vendredi.

Les manifestants prennent racine à Ottawa

Les organisateurs se disent déterminés à rester au centre-ville, et ce, autant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral ne donnera pas suite à leurs revendications, comme la fin des mesures sanitaires. C’est d’ailleurs ce qu’ils ont réitéré dans la seule et unique conférence de presse qu’ils ont donnée cette semaine.

Les structures installées par les manifestants suscitent la colère de plusieurs élus à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Par ailleurs, des structures ont été installées par les manifestants dans les derniers jours au parc de la Confédération, ce qui a suscité la colère des résidents d’Ottawa et de certaines Premières Nations après qu’un drapeau mohawk eut été brandi par les militants.

Un homme apporte du bois au campement de manifestants à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

De plus, de 300 à 400 camions supplémentaires, ainsi que 1000 à 2000 manifestants à pied de plus sont attendus samedi et dimanche.

Du côté du gouvernement fédéral, on assure qu’aucune demande des manifestants ne sera satisfaite.

La police a soutenu que les canaux de communication avec les manifestants étaient ouverts, mais qu’une intervention plus musclée sera nécessaire pour venir à bout de cette occupation .

Le chef de police Peter Sloly a d’ailleurs qualifié le mouvement de protestation d' imprévisible et dangereux . Les manifestants ne veulent pas parler à la police, ils veulent parler au premier ministre , a dit pour sa part la chef adjointe du Service de police d'Ottawa SPO , Patricia Ferguson.

Du matériel a été entreposé par les manifestants à leur campement. Photo : Radio-Canada

Étant donné que l’accès au centre-ville d’Ottawa est proscrit, la police a indiqué que les véhicules qui souhaiteront se joindre à la manifestation en fin de semaine seront dirigés vers des stationnements hors de la zone rouge.

La contre-manifestation est annulée

Une contre-manifestation qui devait rassembler plus de 1000 personnes samedi a été annulée.

Les organisateurs, le groupe Reclaim Ottawa, en ont fait l’annonce sur leur page Instagram, en citant des problèmes de sécurité.

Des résidents d'Ottawa sont sortis dans la rue pour exiger la fin de la manifestation des camionneurs qui paralyse le centre-ville depuis plus d'une semaine. Photo : Radio-Canada

Leur décision porte sur le fait que la police a révélé que des manifestants mal intentionnés auraient annoncé leur intention d’avoir des armes en leur possession.

Reclaim Ottawa encourage plutôt les résidents à concentrer leurs efforts à veiller les uns sur les autres et à s’entraider.