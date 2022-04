Le chanteur et acteur Paolo Noël s’est éteint à l’âge de 93 ans

Paolo Noël est mort entouré de ses proches, qui étaient réunies pour prier en ce jour de Pâques.

Il laisse dans le deuil sa femme, Diane Bolduc, et leurs deux enfants, Vanessa et Constantino.

C’est en gagnant un concours d’imitation de Tino Rossi en 1948 que le jeune Paolo Noël, dont le vrai nom était Paul-Émile Noël, a fait ses débuts après une enfance marquée par la pauvreté et des années passées dans un orphelinat.

Au cours des années suivantes, il s’est produit dans des cabarets et a enregistré ses premiers disques.

Paolo Noël présente sa fille Ginette au «Bal des petits souliers» de 1969. Photo : Radio-Canada

Sa rencontre avec le producteur Jean Grimaldi a permis à sa carrière de s’envoler.

En 1955, il a fait ses débuts à l’émission Music-hall, diffusée à la télévision de Radio-Canada.

L’année suivante, Paolo Noël a connu le succès avec ses chansons Vierge Marie et Ma prière, puis il a gagné le trophée du meilleur interprète au Canada français, décerné par le journal Samedi-Dimanche.

Au cours des années 1960, plusieurs de ses chansons, comme Le bateau de Tahiti, La valse de nos 20 ans, Un souvenir, Ce soir, je veux t'aimer, Caterina, Savoir aimer ou encore Le temps des guitares, se sont hissées dans les palmarès de ventes.

« Le gala des orphelins » en 1973 avec la fée des Étoiles (Dominique Michel), l'animateur Paolo Noël et le père Noël (Gérard Vermette). Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

En 1968, il a été élu Monsieur Radio-Télévision au Gala des artistes.

C’est aussi dans les années 1960 que Paolo Noël est devenu un animateur d’émissions radiophoniques et télévisées, notamment Toast et café avec Dominique Michel, Le music-hall des jeunes et Le café provincial.

Les années 1970 lui ont permis de connaître une seconde vague de popularité avec des chansons aux titres amusants telles que T'as donc des beaux bip bop, Flip Flop and Fly et Flouche, flouche, flouche, prout, prout.

À cette époque, il a également eu sa propre émission de radio, intitulée Paolo Noël.

Le chanteur Paolo Noël en 1973 Photo : Radio-Canada / Jean-Pierre Karsenty

Au début des années 1980, l’artiste a pris la plume pour raconter sa vie dans Entre l’amour et la haine – De l’orphelinat au succès et Entre l’amour et l’amour – Ainsi tourne le vent, tourne la vie. Ces livres autobiographiques se sont écoulés à plus de 150 000 exemplaires. En 1984, il a d’ailleurs reçu le prix Biblio.

Le troisième tome de son autobiographie, J’ai mordu dans la vie et la vie m’a mordu, est paru en 2012.

Le reste de la carrière de Paolo Noël s’est plutôt déroulé sur les plateaux de tournage. En 1999, il a incarné le mafieux italien Tony Potenza dans la troisième saison de la populaire série Omertà, un rôle qu’il a repris dans le film Omertà, de Luc Dionne, en 2012.

Paolo Noël à l'émission « Pénélope » en 2011 Photo : Radio-Canada / Lisa Marie Noël

Paolo Noël a aussi joué dans les films suivants : Y a toujours moyen de moyenner!, de Denis Héroux, en 1973; Les immortels, de Paul Thinel, en 2003; Ma tante Aline, de Gabriel Pelletier, en 2007; Les doigts croches, de Ken Scott, en 2009; Coteau rouge, d’André Forcier, en 2011.

Au cours des 20 dernières années, Paolo Noël avait fait paraître des compilations, dont 50 ans de chansons de toutes les couleurs, en 2000, et Paolo chante Noël, en 2014.