Des motoneigistes mettent en danger les skieurs de Vallée du Parc

Des motoneigistes ont fait irruption dans une pente de ski alors que la station était en activité et que des skieurs dévalaient les pentes.

Vers 16 h, le jeudi 3 février, trois motoneigistes ont quitté le sentier de motoneige Trans-Québec 23, qui longe le versant expert de la montagne pour s’aventurer directement dans le domaine skiable. Ils ont monté à toute vitesse la pente dédiée aux experts alors que des skieurs étaient présents.

Des gens ont eu la frousse, une grande frousse parce qu’ils ont passé en plein centre de la piste. a raconté Dominic Lamy, directeur Expérience Client à Vallée du Parc à l’émission En direct. Il faut savoir que sur la pente désignée pour les experts, les skieurs descendent plus rapidement que sur une pente familiale.

« Le temps de réaction prend certains délais avant de réussir à comprendre pourquoi trois motoneigistes foncent directement sur eux. Heureusement, il ne s’est rien passé de grave, pour nous c’est extrêmement dangereux et on prend ça extrêmement au sérieux. » — Une citation de Dominic Lamy, directeur Expérience Client à Vallée du Parc

Pour le directeur, qui n’a jamais vu ce type d’incident depuis les 12 années qu’il est à l’emploi de la station, ce geste est téméraire et volontaire même si la piste de motoneige passe près de la station: Pour passer à côté des télésièges, il faut quand même comprendre que c’est clairement indiqué que ce n’est pas une piste de motoneige.

La direction de Vallée du Parc a entrepris des démarches pour identifier les motoneigistes.

Fermeture possible du tronçon

La direction de Vallée du Parc a pris contact le Club Motos-Neige de la Mauricie pour lui signifier son intention de fermer le tronçon du sentier qui se situe sur le terrain de la station de ski.

On ne veut pas qu’il arrive un accident avant de réagir. On est en discussion avec eux pour trouver la meilleure solution pour que ça ne se reproduise plus. mentionne Dominic Lamy.

L’association déplore que les gestes commis par les trois motoneigistes mettent en péril le partenariat entre le club et Vallée du Parc.