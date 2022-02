Une fois c’t’un noir : souligner la contribution des voix noires à l’humour québécois

Dans Une fois c’t’un noir, Frédéric Pierre part à la rencontre de Normand Brathwaite, Boucar Diouf, Garihanna Jean-Louis, Anthony Kavanagh, Eddy King, Michel Mpambara et d’Erich Preach pour évoquer leurs parcours d’humoristes.

Ils ont chacun un vécu vraiment précis et étonnant , explique-t-il.

Frédéric Pierre a particulièrement été impressionné par les cheminements de Boucar Diouf et de Michel Mpambara.

L’un était voué à travailler sur des plantations d'arachides et l'autre a vécu au Rwanda [pendant le génocide]. Ces gars-là débarquent ici, deviennent des humoristes, sont acclamés par des milliers de personnes et ont du succès. Ce sont vraiment des parcours de vie que j’ai trouvés confrontants.

Frédéric Pierre et Boucar Diouf lors du tournage du documentaire «Une fois c’t’un noir» Photo : Bell Média/Julien Payette-Tessier

Travailler sur ce documentaire lui a fait prendre conscience de l’importance de la contribution des personnes noires à l’histoire de l’humour au Québec. Je me suis dit : "Mon Dieu, le boom de l'humour qu'on a connu au Québec au début des années 90 et qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui à avoir une industrie structurée, on y a vraiment contribué". Car, Normand, Anthony et Mpambara sont arrivés très rapidement.

Normand ne peut pas être plus au centre de toute cette vague d'humour, ajoute-t-il. Il a été au centre des émissions d’humour les plus écoutées, comme Piment fort, et de toutes ces années à la radio CKOI, où c'était des humoristes non-stop.

Frédéric Pierre estime qu’il faut souligner cette contribution en ce Mois de l’histoire des Noirs, qui est un mois pour s’éduquer et se souvenir .

Son documentaire montre également l’importance de la représentation de personnes noires en humour pour donner envie à d’autres de se lancer aussi en humour.

« Chacun m'a dit que c'est en voyant un autre [être humoriste] que le rêve a pu naître. Boucar est arrivé ici comme immigrant et, en voyant Anthony, il a dit : "je veux faire ça". Se reconnaître dans les autres, c'est super important. » — Une citation de Frédéric Pierre, réalisateur et acteur

Frédéric Pierre se félicite que son film illustre une pluralité d’histoires pour en finir un peu avec ce discours de la communauté qu’[il] trouve déshumanisant des fois .

Quand on essaie de nous regrouper sous une seule voix, ça m’irrite profondément. On ne peut pas uniformiser un discours ou un vécu. Individualisons les gens!

En plus d’être offert sur Crave, Une fois c’t’un noir sera également diffusé le dimanche 20 février, à 21 h, sur Noovo et Canal D.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.