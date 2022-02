Les prix de l’essence et du pétrole s’envolent

Les prix de l'essence au Canada ont atteint un sommet historique vendredi, alors que le cours du baril de pétrole brut a grimpé au-dessus de la barre des 90 $ US et que les raffineries nord-américaines fonctionnaient à plein régime pour répondre à la demande.

Le prix national moyen du carburant au détail était de 151,6 cents le litre vendredi à 13 h, selon le site web de suivi des prix de l'essence GasBuddy.com.

C'est le prix moyen le plus élevé jamais enregistré, selon le site web, qui dispose de données remontant à 2008.

C'est aussi 38 cents de plus que le prix moyen à la pompe l'an dernier, 11 cents de plus que la moyenne du mois dernier et près de 4 cents de plus que le prix de l'essence la semaine dernière.

Le prix de détail national moyen de l'essence au Canada a augmenté régulièrement au cours du dernier mois, après avoir commencé la nouvelle année aux environs de 145 cents le litre.

En 2021, un nouveau record a été établi le 28 octobre, lorsque le prix moyen national a atteint 147,3 cents, selon GasBuddy.com.

Selon les données de Ressources naturelles Canada, les conducteurs de Terre-Neuve sont ceux qui paient le plus pour l'essence cette semaine - Labrador City en tête de liste, à 178,1 cents le litre. Ils sont suivis des conducteurs de la Colombie-Britannique, l'essence à Vancouver se détaillant en moyenne 176,8 cents le litre.

Les prix les plus bas de l'essence se trouvent en Saskatchewan, notamment à Prince Albert, où le litre coûtait cette semaine en moyenne 137,8 cents. En Alberta, le prix le plus bas a été observé à Lloydminster, où le litre coûtait 135,3 cents.