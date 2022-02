La police d’Ottawa a fait appel à une firme de gestion de crise pour la manifestation

Le Service de police d’Ottawa (SPO) a retenu les services d’une entreprise de gestion de crise très connue et coûteuse pour aider le corps policier à gérer ses communications et son discours entourant la manifestation des camionneurs.

Le bureau du chef de police Peter Sloly a confirmé, dans un courriel à CBC, que la firme Navigator a été embauchée la fin de semaine dernière pour aider le Service de police d’Ottawa et la Commission des services policiers d’Ottawa à mobiliser et à communiquer avec la collectivité pendant la première fin de semaine de la manifestation .

Un conseiller principal de Navigator, Matthew Barnes, était présent lors de la conférence de presse donnée par la police d’Ottawa vendredi, au huitième jour de la manifestation des camionneurs dans la capitale fédérale.

Le coût total des services n’est pas encore connu, mais selon la déclaration du bureau du chef Sloly, les contribuables paient Navigator pour ce qui est décrit comme étant une rémunération à l’acte , avec une limite à la hausse de 50 000 à 75 000 dollars.

Il n’y a pas eu d’appel d’offres pour le travail de communication puisque, selon la police, le contrat respecte les lignes directrices du Service de police d'Ottawa SPO en matière de fournisseur unique pour les événements spéciaux.

Il n’est pas clair si la stratégie employée fonctionne à l’heure actuelle.

Des sources ont affirmé à CBC que le chef Sloly n’a pas suivi à la lettre ses notes d’allocution lors de la conférence de presse qu’il a donnée mercredi. Le Service de police d'Ottawa SPO n’a pas commenté à ce sujet.

En point de presse mercredi, Peter Sloly avait alors laissé entendre qu’il pourrait être nécessaire de faire appel à l’armée et que les services policiers ne suffiraient peut-être pas pour mettre fin à la manifestation. Peu après, Justin Trudeau avait dit qu'il n'envisageait pas d'avoir recours à l'armée pour le moment.

Que fait l’entreprise Navigator?

Avec le slogan perdre n’est pas une option , Navigator se décrit comme étant un cabinet de stratégie et de communication publique à forts enjeux .

Fondée il y a plus de 20 ans, son président exécutif, Jaime Watt, était un stratège progressiste-conservateur qui a travaillé avec l’ancien premier ministre Mike Harris pour l’aider à lancer sa Révolution du bon sens . Il a représenté des clients importants, dont brièvement l’ancien animateur de CBC Jian Ghomeshi.

Selon sa biographie sur le site web de l’entreprise, M. Watt est considéré comme l’un des plus grands stratèges en gestion d’enjeux de communication au Canada et il a été à la tête de campagnes électorales inventives qui ont transformé le paysage politique par leur audace et leur créativité .

Navigator a ouvert un bureau à Ottawa en mars dernier, selon un communiqué de presse de l’époque, dirigé par Graham Fox et par Matthew Barnes, qui était présent à la conférence de presse du chef de la police d'Ottawa vendredi.

Avant de se joindre à la firme Navigator, Matthew Barnes a travaillé comme directeur principal des communications de la vice-première ministre Chrystia Freeland et de l’ancien ministre des Finances Bill Morneau.

De son côté, Graham Fox a notamment travaillé dans le domaine des relations gouvernementales pour les clients du cabinet d’avocats Fraser Milner Casgrain, appelé aujourd’hui Dentons.

D’après les informations de Joanne Chianello, CBC