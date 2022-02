En attendant de tiédir, et d’autres euphémismes sur la mort

La compagnie théâtrale Curtain Razors présente Getting to Room Temperature, une pièce sur la fin de vie et l’aide médicale à mourir. Le dramaturge Arthur Milner, qui a écrit la pièce, monte sur les planches pour présenter son monologue au sujet des dernières années de sa mère.

La pièce est inspirée de son expérience. Je suis allé chez le médecin avec ma mère, elle était un peu malade, elle a dit au médecin : “Docteur je veux mourir, pouvez-vous m’aider?" Le médecin a répondu : "Non je ne peux pas vous aider, ne me posez plus jamais la question" , raconte-t-il.

Comment répondre à une telle requête venant d’un proche? Arthur Milner confronte le spectateur à cette question intime.

« Comment peut-on écrire sur la mort et l'euthanasie sans humour? Qui voudrait voir une telle pièce? » — Une citation de Arthur Milner, dramaturge

Loin d'être accablante, l'œuvre est empreinte d’humour. Arthur Milner parvient à se moquer de la différence d’opinions que ses parents et lui entretiennent à propos d'Israël. Ses parents ont échappé de justesse à l'Holocauste.

Une scénographie sobre, un acteur magistral

Une part de la scène est meublée d’un table, d’une chaise et d’un tapis, ce qui donne l’impression de se trouver dans le salon de celui qui nous raconte l’histoire familiale.

Il quitte par moment cet espace pour s’installer derrière un podium et livrer ses arguments au débat éthique entourant l'aide à mourir au Canada.

Au-delà des artifices, c’est la présence magistrale sur scène d’Arthur Milner qui fait de cette œuvre une expérience cérébrale immanquable.

La pièce Getting to Room Temperature sera présentée au Cinéma de la galerie Dunlop à Regina du 5 au 7 février avec la collaboration de New Dance Horizon, et du Globe Theatre.