Près de 20 % des détenus de la prison de Roberval sont atteints de la COVID-19

Quatre agents correctionnels ont aussi reçu un diagnostic positif. C’est ce que révèlent des données publiées par le ministère de la Santé vendredi.

La situation actuellement à l’établissement de détention de Roberval est sous contrôle. Il y a des activités qui sont coupées, comme par exemple le gymnase et l’école, compte tenu que l’établissement est en éclosion , a confirmé le directeur général adjoint au réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec, Christian Thibeault, en lien avec la situation du personnel.

Au Québec, il y a 390 cas actifs chez les détenus, sur un total d’un peu plus de 4000. Ceci représente un taux de 9 %, alors qu’il est de 18 % à Roberval.

L’explication, c’est un petit peu comme on le voit partout dans la société en général, le virus est plus contagieux, se propage plus facilement. Comme on gère la situation, c’est qu’il y a plusieurs mesures qui sont prises. Tout d’abord, on travaille en étroite collaboration avec la santé publique, avec les Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS et les Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS des différentes régions et naturellement, depuis le début, notre personnel porte des équipements de protection individuelle , a expliqué M. Thibault en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le directeur général adjoint a aussi indiqué que les prisons possèdent des zones chaudes et tièdes, un peu à l’image des hôpitaux. Les détenus qui s’y trouvent sont alors en isolement, tout comme lorsqu’ils font leur arrivée, le temps de subir une évaluation et des tests de dépistage PCR ou rapides. Si jamais un détenu refuse de passer un test, il demeure aussi en isolement.

Pour ce qui est des employés qui doivent être retirés, ceci vient alourdir le manque de main-d’oeuvre.