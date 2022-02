Fermeture du pont des Piles : une journée d’adaptation

Le ministère des Transports avait déployé plusieurs équipes sur le terrain afin d’évaluer les conséquences de la fermeture du tronçon routier entre l’autoroute 55 et la route 155.

Des experts en signalisation, en gestion de la circulation, en sécurité routière étudiaient les chemins de détours pour analyser si des mesures d’atténuation et des améliorations devaient être nécessaires.

« On est surtout en mode présence sur le terrain pour voir comment ça se déroule, où on doit laisser des effectifs, où on doit en ajouter, où c’est moins nécessaire. »