Tous les astres alignés pour une excellente saison de motoneige

Presque tous les éléments sont réunis pour que la Côte-Nord, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent connaissent une saison de motoneige excellente, voire record.

Contrairement à la saison précédente, la neige et le froid sont au rendez-vous et les restrictions sanitaires en place n’empêchent ni les déplacements interrégionaux ni l'accès aux restaurants.

La réouverture des salles à manger des restaurants depuis lundi dernier est aussi tombée à pic, alors que le mois de février, le moment le plus achalandé de la saison normalement, débutait.

Avec les restaurants qui pouvaient seulement faire du take out, c’était extrêmement difficile parce que ce sont des endroits où les motoneigistes pouvaient se réchauffer , explique Paul Lavoie, le directeur général de Tourisme Côte-Nord.

Ça change la donne, parce que ça vient confirmer que les gens seront au rendez-vous et qu’il n’y aura pas d’annulation cette année , ajoute Stéphanie Thibaud, directrice marketing et communications de Tourisme Gaspésie.

Sur la Côte-Nord, les conditions météorologiques permettent aussi à la route Blanche d'ouvrir cette année. La route est présentement praticable de Chevery jusqu’à Blanc-Sablon.

Avec les grands froids qu’on a actuellement, j’ai bon espoir qu’on pourra l’avoir au complet. C’est un produit de calibre international , souligne Paul Lavoie

Une section de la Route blanche est ouverte sur la Basse-Côte-Nord. Photo : Tortuga Films

En Gaspésie, les hôteliers constatent déjà un fort achalandage de motoneigistes dans leur établissement. Des hôteliers se réjouissent du fait que le téléphone a recommencé à sonner pour les réservations.

Ça va très bien, certains m’ont dit qu’ils s’attendaient même à une saison record , raconte Stéphanie Thibaud.

« Ça augure vraiment très très bien au niveau de la motoneige en Gaspésie. » — Une citation de Stéphanie Thibaud, directrice marketing et communications de Tourisme Gaspésie

En route pour un tour de la péninsule, Rodrigue Bernier, président de l'Association des clubs de motoneigistes de la Gaspésie, dit lui aussi s’attendre à une très belle saison à la suite des allégements des mesures sanitaires.

On était comme tout le monde : on était tous pris chez nous. Maintenant, on se déconfine! , s’exclame-t-il.

L’hiver précoce a d’ailleurs permis à l’industrie de recevoir de nombreux touristes très tôt dans la saison, notamment sur la Côte-Nord.

On fait partie des régions qui ont reçu de la neige assez tôt cette année et en bonne quantité. Particulièrement en Haute-Côte-Nord, on me parlait de touristes qui arrivaient de la Montérégie, de l’Estrie , explique Paul Lavoie.

Déplacements possibles

Les paliers de couleurs, qui limitaient les déplacements entre régions l'hiver passé, ont été un véritable frein pour l’industrie touristique en général, mais surtout pour l’achalandage de motoneigistes.

Sans cette mesure, l'industrie va pouvoir recevoir davantage de clientèle cette année.

Ça simplifie les efforts de l’industrie touristique pour inciter les voyages entre régions. Oui, tu peux attirer le local et le régional, mais ça ne viendra pas combler les retombées d’une clientèle québécoise ou internationale , explique la directrice marketing et communications de Tourisme Gaspésie.

Les monts Chic-Chocs Photo : courtoisie Richard Marin

Tourisme Gaspésie évalue à 127 000 le nombre de visiteurs venus en Gaspésie entre novembre 2020 et mars 2021, avec des retombées économiques estimées à 55 millions de dollars.

Avant la pandémie, environ 163 000 touristes ont visité la Gaspésie à l'hiver 2018-2019 et ont généré des retombées de plus de 71 millions de dollars.

L'organisme espère retrouver un tel achalandage pour la saison 2021-2022.

Sur la Côte-Nord, la saison 2021 avait aussi été mauvaise, même si Tourisme Côte-Nord a de la difficulté à la chiffrer.

L’année dernière, on avait des coupures dans le sentier, les restrictions liées à la COVID-19 et un hiver où on n’avait pas de neige, donc c’était dur d’isoler quel facteur faisait quoi dans tout ça , explique Paul Lavoie, de Tourisme Côte-Nord.

Un irritant

Malgré ce beau départ, les intervenants sur la Côte-Nord contactés par Radio-Canada s’entendent pour dire que la fermeture pour une deuxième année consécutive des 33 kilomètres de la TransQuébec 3 qui traversent la communauté innue de Pessamit pénalise l’industrie au complet.

Selon Daniel Jean, l'administrateur pour la Côte-Nord de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, cette fermeture décourage les touristes extérieurs de venir faire de la motoneige dans la région.

T’es obligé de t’amener une voiture ou une remorque pour passer cette section. Ce qu’on aime, dans la motoneige, c’est partir de chez nous et de revenir chez nous en motoneige. Et là, on ne peut pas , déplore-t-il.

Paul Lavoie, de Tourisme Côte-Nord, souligne cependant que des entreprises proposent un service de navette pour transporter les motoneigistes d’un bout à l’autre du tronçon fermé.

Le Bas-Saint-Laurent aussi prêt à accueillir les touristes

Les conditions agréables et sécuritaires sont réunies actuellement au Bas-Saint-Laurent , souligne Jacques Deschênes, administrateur du Bas-Saint-Laurent de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

On a un bon couvert de neige, pas énormément, mais c’est respectable. Toutes nos pistes sont ouvertes et damées depuis les deux dernières semaines , fait-il savoir.

Selon la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, le Bas-Saint-Laurent compte près de 2000 km de sentiers et 14 clubs. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Après le manque de neige, c'est le froid extrême qui a affecté la fréquentation, en plus des mesures sanitaires, selon lui. Mais il prévoit que les touristes vont se présenter en grand nombre dans les prochaines semaines.

Pour sa part, le président du Club des Belles pistes, situé à Saint-Bruno-de-Kamouraska, constate déjà une hausse de l'achalandage.

On attendait ça depuis un bon bout de temps, mentionne-t-il. Depuis samedi, dimanche passé, ça a commencé à augmenter. Les motoneigistes aiment ça entrer au club et prendre le temps de manger et de jaser avec les copains. Des fois, ça prend une heure, ça peut même prendre deux heures. C’est un lieu de rencontre que les motoneigistes aiment.

Toutefois, Jacques Deschênes se méfie des aléas possibles de la météo. Il indique que la couverture de neige est bien présente, mais qu'il y aurait peu de marge de manœuvre, advenant un redoux un peu trop prononcé.

Avec la collaboration d'Alice Proulx