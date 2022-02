Le Mont Lac-Vert pourra ouvrir ses pistes de nouveau samedi

Le Mont Lac-Vert rouvrira selon ses heures habituelles. Le secteur skiable et le secteur hors-piste, ainsi que la pente-école, la boutique de location, le chalet et la cafétéria seront ouverts, a annoncé la station, vendredi en fin d’après-midi.

Les cours de ski reprendront également. Les sentiers de raquette et de vélo d’hiver seront aussi accessibles.

Un incendie qui s’était déclaré dimanche dans la salle électrique située près du télésiège avait forcé la fermeture de la station pour une durée indéterminée. Un sectionneur qui alimente le chalet principal en électricité s’était enflammé.

Depuis plusieurs jours, on attendait le "go" officiel des experts qui travaillaient depuis dimanche dernier à faire en sorte que nous puissions rouvrir le plus rapidement et sécuritairement possible , a indiqué l’organisation, sur sa page Facebook.

Les glissades sur tubes ne seront toutefois pas accessibles samedi, étant donné que les réparations ne sont pas entièrement complétées.