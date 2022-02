Cyberdépendance des jeunes : des services de soutien insuffisants en Ontario

Utilisation problématique d’Internet, cyberdépendance, dépendance à la technologie : les expressions sont multiples pour désigner l’usage excessif et incontrôlé des écrans, un mal qui touche de plus en plus de jeunes.

Ce phénomène s’accompagne d’un sentiment de perte de liberté souvent décrit par l’usager comme étant une obsession. La ou les application(s) (...) devient le centre de leur vie, les autres activités quotidiennes deviennent dès lors périphérique , indiquent des chercheurs dans un article publié en 2021 et intitulé : L’utilisation problématique d’Internet chez les jeunes : Une problématique en émergence? État de la question.

Ludwig Burkhardt, 17 ans, est l’un des jeunes touchés par cette maladie, reconnue comme telle depuis 2018 par l’Organisation mondiale de la santé. Il présente des signes de cyberdépendance depuis ses 10 ans environ. Une accoutumance qui est exacerbée par son trouble de l’autisme doublé d’un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité TDAH .

C’est beaucoup plus difficile de m’arrêter (...) parce que l’ordinateur est source de stimulus extrêmement facile à avoir, explique Ludwig. J’ai des problèmes sociaux, c’est plus difficile pour moi de socialiser avec les autres, alors en ligne c’est beaucoup plus facile d’interagir avec les personnes .

Ça s’est intensifié jusqu’à ce qu’il y ait de l'agressivité lorsque ses parents ont voulu contrôler l’utilisation des écrans , explique Eva Asselin, sa mère. Ludwig trouvait systématiquement un moyen de contourner nos restrictions . Puis le contrôle parental s’est fait plus difficile à mesure que Ludwig a grandi.

Cette dépendance a des répercussions importantes sur sa scolarisation, même si les horaires ont été adaptés pour prendre en compte ses difficultés.

Juste qu’il aille à l’école, c’est une bataille renouvelée à chaque jour , concède Eva.

« En dehors de sa réalité virtuelle, tout devient très ennuyeux, explique-t-elle. Après des vidéos Youtube où tout se passe très vite, où c’est punché, où il y a de l’action, quand il revient à la vie de tous les jours, évidemment tout est plus lent, il y a pas des étoiles et des feux d'artifices à chaque trois secondes. » — Une citation de Eva Asselin, mère de Ludwig Burkhardt

Une problématique récente

Magali Dufour, professeure agrégée au département de psychologie de l’UQAM, estime que comme Ludwig, 1 à 3 % des jeunes sont touchés par cette affection à l’échelle mondiale. En Ontario, un élève sur huit présentait des symptômes d'un problème lié aux jeux vidéo en 2017, selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Cela induit notamment des pertes de contrôle et un repli sur soi.

Selon Mme Dufour, l’impact de la COVID sur ces données est encore inconnu, mais elle observe une augmentation du nombre de jeunes considérés à risque depuis la pandémie.

Un soutien difficile à trouver

La famille de Ludwig cherche depuis trois ans du soutien auprès d’organismes de traitement des dépendances, mais elle n’a toujours pas, à ce jour, trouvé une formule accessible et adaptée à ses besoins.

Elle a fréquenté un groupe de soutien et d’échange d’expériences pour les jeunes auprès de Centre de toxicomanie et de santé mentale CAMH , ainsi qu’un espace d’échange pour les parents. Ça donne du support moral, mais c’est limité parce que ce n’est pas une intervention directe. (...) Pour Ludwig, participer à ce groupe de support, ça a pratiquement eu aucun effet , explique sa mère.

Selon Eva, il serait plus efficace d’offrir un suivi personnalisé.

Venture academy, une structure basée en Alberta et en Ontario, propose justement des prises en charge individualisées, avec des séjours en résidence pour les jeunes de 13 ans et plus qui présentent une cyberdépendance.

Mais les frais s’élèvent à 420 dollars par jour, un budget inaccessible pour de nombreuses familles.

Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources au Canada, explique Joshua Montgomery, directeur général de la structure. C’est une nouvelle forme de dépendance qui gagne du terrain, et on a tendance à se focaliser sur les dépendances aux drogues , explique-t-il.

Venture academy souhaiterait recevoir des fonds publics pour rendre ses tarifs plus accessibles.

Elaine Uskoski est la mère d'un jeune ontarien qui a pu se sevrer des jeux en ligne. Elle offre depuis du mentorat pour des familles et des structures qui interviennent sur cette problématique. Elle constate que des universités de la province commencent à se pencher sur la dépendance aux écrans.

En Ontario, il n'y a pas assez de ressources, il y a une longue liste d'attente, il n'y a pas assez de thérapeutes formés aux troubles des jeux en ligne , estime-t-elle. Il y a aussi des médecins, des psychologues et des thérapeutes qui ne croient pas qu'il s'agit d'une dépendance , ajoute-t-elle.

Mme Uskoski souhaite que davantage d’intervenants soient sensibilisés à la question, et que la province fournisse plus de financements.

Le Grand Chemin, basé au Québec, propose également un accompagnement personnalisé pour des jeunes touchés par l’usage problématique d’Internet. La structure s’est penchée sur cette thématique dès 2013, et accueille, depuis, de plus en plus de jeunes chaque année.

Je reçois des appels de mamans et papas qui sont inquiets [pour leurs enfants] à partir de 7 ans, 8 ans , indique Marie-Josée Michaud spécialiste en activités cliniques pour l’organisme.

Ce sont des jeunes qui ont des comportements très impulsifs, colériques, agressifs, pour qui des fois les parents ont abandonné la gestion du temps d’écran parce que c’est trop de crises , explique-t-elle.

Elle aussi remarque que cette dépendance s'accroît. En 2018, 1,3 % des jeunes pris en charge par Le grand chemin présentait des problèmes liés à l’utilisation d’Internet, un chiffre qui s’élève à 3 % en 2020.

Cette problématique-là a la caractéristique qu’elle évolue à vitesse grand V. Ça va beaucoup plus vite de développer les applications et les algorithmes que d’être capable de prendre le pouls de cette problématique chez les jeunes . Les études qui portent sur cette dépendance ont donc toujours un train de retard, explique-t-elle.

Un usage des écrans exacerbé depuis la pandémie

Selon elle, la pandémie a grandement augmenté les facteurs de risques.

« On a isolé les jeunes. Les écoles, qui étaient les premiers filets de sécurité, se sont faites en virtuel . On a coupé les liens avec les sports, avec les amis. Donc l’ensemble des mesures sanitaires auxquelles on a fait face sont venues agir comme des facteurs de risques. » — Une citation de Marie-Josée Michaud spécialiste en activités cliniques au Grand chemin

L’intervenante rappelle elle aussi que les conséquences de la pandémie sur la cyberdépendance n’ont pas encore été étudiées. Mais, ajoute-t-elle, est-ce qu’on peut émettre des hypothèses? Je pense que oui, on a fait beaucoup trop de temps d’écran .