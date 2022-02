La campagne de sociofinancement du convoi des camionneurs retirée de GoFundMe

La compagnie indique avoir maintenant la preuve, de la part des forces de l’ordre, que la manifestation auparavant pacifique est devenue une occupation, avec des rapports de police faisant état de violence et d’autres activités illégales .

À la suite d’un examen des faits pertinents et de multiples discussions avec les responsables locaux de l’application de la loi et les représentants municipaux, cette activité de financement contrevient maintenant à nos conditions de service (clause 8, qui interdit la promotion de la violence et du harcèlement) et a été retirée de la plateforme , peut-on y lire.

Selon la déclaration de GoFundMe, les organisateurs avaient fourni un plan clair pour la distribution du premier million de dollars et ils auraient confirmé que ces fonds seraient distribués aux participants qui ont voyagé à Ottawa pour participer au convoi.

La plateforme de sociofinancement poursuit en disant que compte tenu de l’évolution de la situation, aucun autre fonds ne sera distribué directement aux organisateurs du convoi de la liberté; nous travaillerons avec les organisateurs pour envoyer tous les fonds restants à des organismes de bienfaisance crédibles et établis vérifiés par GoFundMe .

Sur la page web de la campagne de sociofinancement pour le convoi, seul un formulaire de demande de remboursement y est affiché.

GoFundMe y stipule que les demandes de remboursement peuvent être soumises jusqu’au 19 février 2022 avant minuit, heure du Pacifique.

Le maire d'Ottawa Jim Watson a réagi positivement à la nouvelle sur son compte Twitter.