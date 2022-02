Steven Spielberg dirigera le cinéaste David Lynch dans The Fablemans

David Lynch, l’un des cinéastes américains les plus singuliers et prisés des cinq dernières décennies, se prépare à enfiler sa casquette d'acteur. Il jouera un rôle dont la nature n’a pas été révélée dans le prochain long métrage de Steven Spielberg, intitulé The Fablemans, a annoncé vendredi le magazine Variety.

Cette collaboration entre deux réalisateurs majeurs aux sensibilités radicalement différentes intrigue au plus haut point. Spielberg, le maître du cinéma de divertissement grand public, s’allie à un artiste reconnu pour ses œuvres déstabilisantes, voire dérangeantes, qui sondent les tréfonds du subconscient.

David Lynch, qui n’a pas réalisé de long métrage depuis INLAND EMPIRE (2006), s’est consacré au cours des dernières années à des projets variés comme des installations vidéo, des expositions de photo ou des albums de musique.

En 2017, il a sorti sur les ondes de Showtime Twin Peaks : The Return, la troisième saison de sa série télé emblématique Twin Peaks, diffusée au début des années 1990 par ABC.

Laura Elena Herring et Naomi Watts dans une scène de «Mulholland Drive» (2001), l'un des films les plus célébrés de David Lynch. Photo : TVA Films

Film autobiographique

The Fablemans s'inspire de la jeunesse de Steven Spielberg, qui a grandi à Phoenix, dans l’Arizona, ainsi que d’un scénario que sa sœur Anne a écrit il y a 20 ans, intitulé I’ll Be Home.

Le cinéaste de 75 ans a admis par le passé être nerveux à l’idée de réaliser un film aussi personnel, disant craindre que ses parents se sentent insultés par son point de vue aimant mais critique sur la manière dont ils l'ont élevé.

Plus récemment, il a expliqué à un journal néo-zélandais qu’il préfère réaliser des films plus analogues .

Une histoire littérale sur ma famille demandera beaucoup de courage. Je pense tout de même que je fais souvent des films personnels, même s'ils ressemblent en effet à de gros films de pop-corn commerciaux , a-t-il affirmé.

Michelle Williams et Paul Dano jouent les parents dans The Fablemans, tandis que l’acteur canadien Seth Rogen incarne un oncle de Sammy, l’alter ego de Spielberg que personnifie Gabriel LaBelle, un relatif nouveau venu.

Le film devrait prendre l’affiche le 23 novembre.

Steven Spielberg Photo : Getty Images / Tristan Fewings

Diriger des cinéastes

Il ne s’agit pas de la première fois que Steven Spielberg dirige un de ses confrères cinéastes.

Il l’avait notamment fait avec François Truffaut, figure légendaire de la Nouvelle Vague française, dans Rencontres du troisième type (Close Encounters of the Third Kind), ainsi qu’avec Richard Attenborough, réalisateur britannique lauréat d'un Oscar pour Gandhi, dans Le parc jurassique (Jurassic Park).

David Lynch s’est quant à lui produit plus d'une trentaine de fois devant la caméra, la plupart du temps dans des courts métrages, mais aussi dans des séries télévisées comme Louie et The Cleveland Show.

Son interprétation la plus mémorable reste toutefois celle de l'agent du FBI malentendant Gordon Cole, dans les trois saisons de Twin Peaks, ainsi que dans son antépisode cinématographique Twin Peaks : Fire Walk with Me (1992).