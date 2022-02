Medium plaisir, le premier album complet d’Ariane Roy

Qu’est-ce que ça veut dire au juste, Medium plaisir ?

Ça représente tout ce qui a inspiré les chansons de l’album. C’était des gros high, des grosses drops aussi. Ça tire son nom de bittersweet en anglais. Ça exprime aussi tout spectre d'émotions et des événements à travers lesquels je suis passée pour faire cet album-là. Ça parle aussi du processus. Ça été très intense et parfois très confrontant.

Qu’est-ce qui était si confrontant?

Un album, c’est un investissement de temps, mais d’émotion aussi. Tu es tout le temps confronté à tes failles, tes remises en question. J’ai coréalisé l’album avec Dominique Plante pis on est passés par tellement de choses ensemble. On s’est vu brailler, on a eu des fous rires. C’était intense!

C’est peut-être pas tout le monde qui vit ça de même, mais nous, la création s’est étalée sur plusieurs mois. J’ai eu le temps de me remettre tellement de choses en question, de virer des tounes à l’envers. Et aussi, de m’exposer et d’être plus vulnérable dans ce que je dis dans l’album. C’est pour ça que c’est confrontant par moment. Mais c’est gratifiant après!

Les influences musicales sont variées sur l’album. Aviez-vous une ligne directrice, Dominique et toi?

Je ne me suis pas donné de limite. J’ai suivi mon élan créatif et on l'a fait. Je me suis permis de suivre mes influences du jour.

De quoi voulais-tu parler dans tes textes?

De ce que je n’aime pas de moi. C’est libérateur. Je suis chanceuse d’avoir ce privilège là de pouvoir utiliser la musique et l’écriture comme exutoire. Il y a des choses que c’était un besoin criant de dire, mais je n'étais pas capable de le nommer juste en parlant. Il fallait que ça sorte de cette façon-là, en musique.

Cet album, c’est vraiment un regard sur moi. J’ai eu le temps de faire ça pendant les deux dernières années. C’était une introspection qui est longue. En même temps, c’est un cheminement d’humilité. Je suis fière de le sortir. C’est un pan de ma vie qui est encapsulé dans 12 tounes.

Ariane Roy, Révélation Radio-Canada en chanson Photo : Radio-Canada

Comment trouves-tu l’expérience d’être Révélation Radio-Canada?

C’est un honneur de faire partie des révélations. Je suis fière de ça. C’est le fun de sentir leur appui. Même avant ça, Radio-Can faisait jouer mes tounes dès les débuts. C’est une belle poussée dans le dos.

Ton projet personnel fonctionne bien, mais tu es aussi musicienne dans le groupe Les Lunatiques. Pourquoi?

J’adore ça! Je fais la guit dans Les Lunatiques. Ça me permet de focuser sur autre chose et aussi de m’améliorer à la guitare. Je pense que j’aime autant faire des spectacles des Lunatiques que de faire mes shows. On joue du rock garage, ça défoule. Ça me stimule vraiment ce projet-là. Allez l’écouter, c’est bon!

Ariane Roy sera en spectacle à travers la province ce printemps, dont le 30 avril au Grand Théâtre de Québec.

Médium plaisir est disponible depuis le 11 février.