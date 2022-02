Autre évaluation psychiatrique pour Pascal Cadieux, accusé de meurtre non prémédité

Deux requêtes préliminaires sont présentées depuis lundi en Cour supérieure au Palais de justice d’Amos. Des ordonnances nous empêchent de divulguer la teneur des échanges pour ne pas nuire au procès devant jury à venir.

Après avoir entendu les représentations de Me Ratha Haeng, de la défense, et Me Jonathan Tondreau-Lord, du ministère public, et à la lumière de ce qu’il a pu constater durant la semaine, le juge Carl Thibault a ordonné exceptionnellement vendredi qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit effectuée.

Cette évaluation sera réalisée par l’Institut Pinel et servira à déterminer de nouveau si Pascal Cadieux était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment des faits qui lui sont reprochés.

En août dernier, le tribunal avait établi, au terme d’une autre évaluation psychiatrique, que l’accusé avait la capacité mentale de former l’intention criminelle au moment des faits. Deux ans plus tôt, il avait aussi été jugé apte à subir un procès après une première évaluation.

Pascal Cadieux doit revenir en cour au plus tard le 5 avril afin de fixer la date de son procès.