Les festivals québécois réclament le feu vert, et vite, pour cet été

Chose rare, plusieurs acteurs et actrices du domaine du spectacle ont publié, jeudi, une lettre ouverte dans La Presse pour demander au premier ministre François Legault de pouvoir bénéficier d’une plus grande prévisibilité.

Cette lettre a été notamment cosignée par Nick Farkas, d’evenko, qui organise notamment le festival Osheaga; Laurent Saulnier, de Spectra, qui chapeaute les Francos ainsi que le Festival international de jazz de Montréal; Louis Bellavance, de Bleufeu, qui est responsable du Festival d’été de Québec; ou encore Patrick Rozon, de Juste pour rire.

On a besoin d’une date de réouverture avec l’assurance que ce sera la bonne, explique Louis Bellavance, vice-président au contenu et à la direction artistique de Bleufeu. Il y a urgence, on est en train de parier l’été au complet en ce moment.

On n’en peut plus, notre travail est devenu impossible. On a besoin que ce soit compris.

Un besoin rapide de réponses

Quelques semaines ne suffiront pas aux festivals pour finaliser leur préparation. Or, la saison des festivals arrivera vite. Allons-nous pouvoir tenir des événements dans une certaine normalité cet été ou non?, s’interroge Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone du Groupe Juste pour rire. Des festivals vont mourir si on n’a pas cette prévisibilité.

Je suis à un mois de tirer la plug ou de donner le go , ajoute celui qui a besoin d’avoir le feu vert de la santé publique d’ici quatre semaines au maximum.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a apporté son soutien aux festivals jeudi. Depuis le début de la pandémie, la Ville de Montréal a soutenu les festivals qui font sa renommée, a-t-elle écrit sur Twitter. Il est maintenant temps de leur offrir plus de prévisibilité afin de permettre à notre ville, à ses artistes et à ses artisans de retrouver leur vitalité.

Des restrictions plus sévères au Québec qu’ailleurs

L’impatience des festivals est d’autant plus grande que Coachella s’apprête à accueillir 250 000 personnes à la mi-avril en Californie et que l’Ontario a annoncé le retour des jauges complètes pour le 14 mars.

L’approche d’effeuillage de la santé publique, qui enlève un morceau par semaine, ne nous convient pas. Il faut savoir à quel moment cet effeuillage sera terminé , souligne Martin Roy, président du Regroupement des événements majeurs internationaux (REMI). Il assure que des festivals en plein air avec un public triplement vacciné ne présentent pas de risques sanitaires.

Ce besoin de prévisibilité s’explique par des raisons logistiques. Est-ce qu’on continue de louer des équipements, d’embaucher, d’engranger des frais, de préparer de la scénographie?, demande Louis Bellavance. Plus on attend et plus on investit dans quelque chose qui n’aura peut-être pas lieu.

Le groupe Boulevards lors du Festival international de jazz de Montréal en 2018 Photo : Spectra/Benoit Rousseau

Le Québec boudé par les artistes de l’étranger?

Toutefois, si les festivals veulent pouvoir avoir de l’avant, c’est aussi pour donner des réponses aux artistes.

À cause du manque de prévisibilité, on n’est pas capable de donner un engagement ferme aux artistes, aux gérants, aux créateurs et à nos commanditaires , explique Patrick Rozon.

Présentement, on a plein d’artistes en suspens. À un moment donné, il y en a qui se désistent, car ils obtiennent des contrats ailleurs.

La gestion des relations avec les artistes de l’étranger est particulièrement délicate, car le reste de la planète comprend mal pourquoi la situation sanitaire est aussi compliquée au Québec alors que les salles ont rouvert, avec des jauges pleines, dans de nombreux pays.

« Si on se met dans la peau d’un artiste qui planifie une tournée avec une date au Québec qui sera potentiellement annulée, ce n’est pas si attirant que ça de venir jouer chez nous. » — Une citation de Louis Bellavance, vice-président au contenu et à la direction artistique de Bleufeu

Un constat que partage Nick Farkas, vice-président principal à la programmation, aux concerts et aux événements d’evenko.

On a besoin d’une date, car si on a pas la confiance des agents et des artistes, ils ne viendront pas. C’est ce qui m’inquiète le plus.

« On a beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance avec les Américains et les Européens, car le Canada donne l’impression d’être fermé depuis deux ans. » — Une citation de Nick Farkas, vice-président principal à la programmation, aux concerts et aux événements d’evenko

Patrick Rozon craint aussi que Montréal ne soit plus une destination de choix pour les humoristes comme pour le public, surtout que Netflix lancera son festival d’humour Netflix is a joke, à Los Angeles, du 28 avril au 8 mai.

Just for laugh est très connu, mais les [Américains] peuvent se dire : "ça fait deux ans qu’ils sont en semi-arrêt. Pourquoi on irait à Montréal si on peut rester chez nous? "

Les conséquences financières du manque de prévisibilité

Le volet programmation du FEQ coûte environ 13 millions de dollars à Bleufeu. L’enjeu de la gestion des relations avec les artistes est donc aussi financier, car la pandémie de la COVID-19 n’est plus considérée comme une situation de force majeure dans les clauses d’annulation des contrats. On ne peut plus faire de contrats avec des artistes internationaux en leur disant : "si jamais, il y a de la COVID-19 chez nous, retournez-nous le dépôt [que le FEQ a payé] et on se reparle l’année prochaine" , précise Louis Bellavance.

Le manque de prévisibilité complique également la tâche des festivals et des événements quand vient le temps d’obtenir des commandites. Un commanditaire qui va embarquer avec nous s’attend à avoir un grand festival, sinon ça l’intéresse peut-être moins, souligne Patrick Rozon. Et s’il n’y a pas de financements, il n’y a pas de shows.

Les festivals aimeraient également que Québec et Ottawa ajustent les programmes financiers mis en place afin qu’ils répondent mieux à leurs besoins.

« Les revenus autonomes se sont effondrés alors les seuls revenus sur lesquels on peut compter sont les revenus gouvernementaux. Ils sont notre ligne de vie. » — Une citation de Martin Roy, président du REMI

Si des programmes ont été mis en place, l’argent tarde à arriver du fédéral selon lui. Un fonds de réouverture est prévu, mais les festivals et les événements n’ont pas encore pu déposer leurs dossiers. Et quand cela sera possible, l’étude des demandes prendra forcément un peu de temps. Les festivals auront leur réponse quand? Est-ce que leur événement sera déjà commencé, ou même terminé [à ce moment-là]?, se demande-t-il. Il nous faut un peu de prévisibilité financière.

Ce texte a été écrit à partir de l'entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.