Des démarches entamées afin de lancer une pétition pour réglementer la pollution lumineuse

Caroline Lavoie, l’instigatrice de la mobilisation citoyenne, réfléchit depuis longtemps à la création d'une pétition électronique pour réglementer la pollution lumineuse.

L'intensité du halo lumineux émanant des Serres Toundra a suscité des critiques de citoyens. Depuis, des écrans d'atténuation ont été installés pour le réduire.

La pollution lumineuse est un enjeu important, estime Caroline Lavoie. Il faut s'en occuper maintenant en amont, avant qu'il y ait des serres partout.

Caroline Lavoie est l'instigatrice du groupe Facebook « Tous POUR la fin du halo lumineux des Serres Toundra ». Photo : Radio-Canada

La députée de Roberval, Nancy Guillemette, a accepté de présenter la pétition à l'Assemblée nationale du Québec.

Après quelques jours d'analyse, l'Assemblée nationale évaluera sa recevabilité. Si elle est acceptée, elle sera mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale, où elle pourra être signée. Ce processus peut prendre de une à deux semaines.

Nancy Guillemette précise toutefois qu'elle n'est pas contre les Serres Toundra.

C'est un bon citoyen corporatif, indique-t-elle. M. Dubé [le président-directeur général des Serres Toundra] et son équipe sont toujours à la recherche de solutions. Moi je prône, dans ces situations-là, la collaboration plutôt que la confrontation. Maintenant, est-ce que de légiférer, c'est une bonne solution? C’est une des solutions.

Les MRC peuvent réglementer la pollution lumineuse

Cette solution pourrait être appliquée plus localement. Le comité de citoyens entend d'ailleurs frapper aux portes des municipalités du Lac-Saint-Jean et des Municipalité régionale de comté MRC .

La Municipalité régionale de comté MRC du Domaine-du-Roy pourrait par exemple décider d’intervenir avant Québec, mentionne la députée de Roberval. Si la Municipalité régionale de comté MRC décide d'aller rapidement, elle n’est pas obligée d'attendre le provincial pour légiférer sur son territoire , précise-t-elle.

Le service d’urbanisme de Saint-Félicien a reçu une trentaine de plaintes jusqu'à maintenant, indique de son côté le maire Luc Gibbons.

Actuellement, l'urbaniste est en train de réfléchir sur ça. Et puis je pense qu'il va falloir aussi avoir une réflexion territoriale, parce que oui, on a eu des plaintes de Saint-Félicien, mais aussi on a eu des plaintes de citoyens de nos voisins. Je pense que tout le monde ensemble, on peut trouver une alternative qui va répondre aux citoyens et qui va être viable pour les promoteurs.

Le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons Photo : Luc Gibbons

L’Estrie comme exemple

Le groupe de citoyens demande dans sa pétition que Québec s'inspire d'une réglementation adoptée en Estrie, il y a un peu plus d'un an. Trois Municipalité régionale de comté MRC de la région ont adopté des règlements visant à atténuer la pollution lumineuse ou contrôler l’éclairage extérieur.

La Réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM) a agi en amont, avant même qu'une serre ne s'établisse près de son territoire.

On avait remarqué que la problématique grandissait, mais surtout ailleurs dans le monde, explique Rémi Boucher, coordonnateur scientifique de la Réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic RICEMM . Puis on ne voulait pas agir une fois qu'il serait trop tard. On voyait vraiment que la quantité de pollution lumineuse générée par une serre est vraiment énorme.

L'observatoire du Mont-Mégantic Photo : Courtoisie / Mathieu Dupuis/RICEMM

La réglementation qui s’applique à l’intérieur de la réserve internationale concerne l’orientation des lumières, leur couleur, l’intensité et la période d’éclairage, ainsi que la durée d’utilisation des éclairages. La réglementation s’applique aux entreprises, mais aussi à toute infrastructure qui diffuse de la lumière.

Des impacts sur la santé

La pollution lumineuse a des effets négatifs, explique Olivier Hernandez, directeur général du Planétarium Rio Tinto Alcan.

« Que ce soit pour la biodiversité, les insectes, la faune, la flore, ou même les humains, nous sommes très sensibles à la composante que l'on appelle la composante bleue de la lumière. De plus en plus d'études démontrent que cette lumière peut favoriser certaines formes de cancers. » — Une citation de Olivier Hernandez

M. Hernandez précise qu’une norme d’éclairage du Bureau de normalisation du Québec existe actuellement, mais estime qu’elle n’est pas assez restrictive. Cette norme permet de guider les citoyens, les organismes et les entreprises dans le choix d’éclairage en fonction de la taille des villes.

Comme le gouvernement provincial a mis sur pied une stratégie de croissance des serres, tous s'attendent à voir apparaître de nouvelles installations dans un avenir rapproché, une raison de plus, selon eux, pour légiférer.

Quant au président-directeur général des Serres Toundra, Éric Dubé, il attend que la démarche du groupe de citoyens soit plus avancée avant de se prononcer.

D’après un reportage de Laurie Gobeil