Le jour J des contestations des mesures sanitaires à Québec

Des camionneurs et des manifestants sont déjà en place au centre-ville de Québec depuis jeudi soir. Les policiers effectuent un contrôle serré, notamment en interdisant aux poids lourds et aux camionnettes de se stationner en grand nombre près du parlement.

Voici la provenance des convois de camionneurs les plus importants qui se dirigent vers Québec ou sont déjà arrivés. Photo : Radio-Canada

En plus des convois de camionneurs venus entre autres de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Beauce, s’ajoutera un mouvement dit plus familial, organisé par Isabelle Villeneuve.

Tous se partageront les espaces près de l’édifice de l’Assemblée nationale vers midi, pour demander le retour à la vie comme elle était avant la pandémie .

Leurs actions pourraient cependant commencer bien avant et se poursuivre tout au long de la journée.

Le premier ministre François Legault a fait savoir que des remorqueuses sont prêtes à déplacer des véhicules qui voudraient s’immobiliser dans le centre-ville et bloquer les accès aux voies publiques durant plusieurs jours, comme c’est le cas à Ottawa.

Le Service de police de la Ville de Québec est également très visible au centre-ville.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour bloquer le convoi

Un mouvement en marge des manifestations est né au cours des derniers jours. Des membres de l’Observatoire des délires conspirationnistes comptent se déplacer vers Québec en matinée pour faire entendre leur voix.

Selon l’administrateur du groupe et organisateur de l'événement Faisons bloc au convoi, les manifestations sont importantes pour la démocratie, mais pas lorsqu'elles accaparent une ville durant une semaine comme c'est le cas à Ottawa.

En période de pandémie, ce n'est pas le temps de manifester aussi longtemps et d'accaparer une ville, de terroriser les populations locales , croit Jean-Sébastien Ménard.

Il précise être lui aussi tanné des mesures sanitaires, mais comprend qu’il faille faire des efforts collectifs pour s’en sentir.

L'action de visibilité Faisons bloc au convoi sert à affirmer qu'il est possible de critiquer la gestion de la pandémie, sans nuire à l'effort collectif pour éliminer le virus. Photo : Facebook

Je me pose la question sur qui instrumentalise ce mouvement-là, celui des convois de camionneurs contre le vaccin... Bernard Gauthier, La Meute, des partis sécessionnistes de l’Alberta, je me demande leur agenda caché et qui les finance , s'interroge-t-il.

L’événement Faisons bloc au convoi est prévu à 10 h près du parlement. Le groupe sera peu nombreux. Moi, à la limite, j’ai dit aux gens d’aller dans les restaurants, d’aller au Carnaval, nous on sera là pour faire entendre leur voix.

Zone piétonnière

La cohabitation entre les manifestations et le Carnaval qui est en cours est un facteur à surveiller au cours de la journée.

Il était déjà prévu que la Grande Allée et le secteur près de la fontaine de Tourny à Québec soient piétonniers pour le festival d’hiver.

Les personnes de 13 ans et plus qui souhaitent accéder aux sites du Carnaval doivent présenter leur passeport vaccinal et les policiers seront présents pour assurer la sécurité de tous.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On compte sur la bonne foi de tout le monde , a affirmé en entrevue la directrice générale du Carnaval, Mélanie Raymond.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a dit à plusieurs reprises avoir bon espoir que les manifestants ne viennent pas nuire au bon déroulement du Carnaval.

Des annulations

La Société de développement commercial du Vieux-Québec confirme que les annulations sont nombreuses.

J’ai fait une vérification en fin de journée vendredi et 65 % de nos commerces membres vivent des annulations en restauration et hôtellerie , illustre le directeur général, Donald Gilbert.

Pour chacun de ces commerces, on observe un taux d’annulations entre 10 et 40 % , poursuit-il.

À sa connaissance, il n’y a pas de commerces qui ont préféré fermer leurs portes durant la durée des manifestations.