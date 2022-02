En avril 2020, Doug Ford invectivait allègrement les manifestants anti-mesures sanitaires, les traitants de « bunch of yahoos » (bande de brutes). L’expression typiquement fordienne avait le mérite d'être claire (en plus d' inspirer une parodie virale  (Nouvelle fenêtre) ).

Cinq vagues du virus plus tard et à quatre mois du scrutin provincial, son ton est passé du mépris à la sympathie. S’il a dénoncé les actes violents de manifestants à Ottawa, Doug Ford a semblé encourager ceux qui arrivent à Toronto.

Nous vivons dans une démocratie. Si les gens veulent venir et protester, que Dieu les bénisse. Je comprends leurs frustrations , a lancé M. Ford sur les ondes d’une radio de Hamilton, jeudi. Deux jours plus tôt, il avait esquivé une question sur la vaccination obligatoire des camionneurs.

Questionné sur cette ambivalence hier, alors que les premiers camions se stationnaient devant Queen's Park, Doug Ford a accusé un journaliste de déformer ses propos . La manifestation à Ottawa, disait-il, avait dégénéré en siège de la ville. Du même souffle, il estimait que tout se déroulait bien à Toronto.

Doug Ford ne pourra tergiverser indéfiniment si les manifestations s’étirent aussi devant l'Assemblée législative, au cœur du centre-ville de Toronto. Cinq grands hôpitaux se trouvent à proximité. La grogne populaire sera immédiate et cinglante si l’accès aux soins devait être perturbé.

La majorité des demandes des manifestants, comme la fin du passeport vaccinal, relèvent de la province. Doug Ford va-t-il accepter de rencontrer les camionneurs, comme l'ont fait des élus conservateurs à Ottawa? Son bureau a ignoré nos demandes sur le sujet. C’est un terrain glissant pour le premier ministre populiste.

Un sondage d’Innovative Research a montré cette semaine qu’à mesure que les manifestations à Ottawa se sont allongées, l’appui de la population envers leur cause s'est effrité, même parmi ceux qui s’opposent modérément aux mesures sanitaires  (Nouvelle fenêtre) .

Les manifestants se sont aliénés des sympathisants à leur cause , a écrit le PDG de la firme, Greg Lyle sur Twitter. Les personnes divisées sur la question ou légèrement opposées aux restrictions sanitaires sont de moins en moins d’accord avec la façon dont les camionneurs manifestent .

Les stratèges de Doug Ford, qui orientent sa campagne électorale à venir à coup de sondages, tâtent assurément eux aussi le pouls de la population à ce sujet, ce qui semble expliquer sa relative hésitation.

Canada Unity, qui organise le convoi, souhaite renverser le gouvernement fédéral. Certains partisans de Doug Ford appuient peut-être cette idée loufoque, mais la majorité en a juste marre des restrictions sanitaires. Le calendrier détaillé de déconfinement de l’Ontario, qui prévoit encore des assouplissements majeurs à la mi-février, pourrait calmer la grogne.

Comme Erin O’Toole, Doug Ford doit composer avec des députés qui appuient le convoi de la liberté . Certains l’ont fait ouvertement sur Twitter. Un siège du centre-ville de Toronto pourrait aggraver les tensions entre les députés ruraux et le reste du caucus progressiste-conservateur.

« Liberté obligatoire », peut-on lire sur ce tracteur garé devant le Parlement ontarien. Photo : CBC/Jonathan Montpetit

Doug Ford aime courtiser les cols bleus et les camionneurs font partie de ce groupe. Mais la coalition qui l’a porté au pouvoir en 2018 est différente de la base électorale des conservateurs fédéraux. Doug Ford a parfois appuyé des décisions de Justin Trudeau durant la pandémie auxquelles s’opposait Erin O’Toole.

Bien des électeurs ultrareligieux ou d’extrême droite qui ont voté pour Doug Ford ont depuis migré vers d’autres formations plus marginales, comme le Nouveau Parti bleu. La vaste majorité des Ontariens continuent d’appuyer la vaccination contre la COVID-19. Pour toutes ces raisons, Doug Ford a intérêt à ce que le mouvement des camionneurs s'estompe.