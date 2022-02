Le bateau, conçu spécifiquement par Canada Steamship Lines (CSL) pour les besoins de Sel Windsor, a entrepris son voyage inaugural cette semaine, en partance de la Chine où il a été construit.

Canada Steamship Lines CSL , le propriétaire et opérateur du navire, affirme qu’il s’agit d’un premier laquier (navire de charge pouvant naviguer dans les écluses) du genre à être exploité au Canada, en raison de plusieurs caractéristiques innovantes qui lui sont propres.

On est très fiers de ce bateau-là, c’est une nouvelle génération de laquiers , s’enthousiasme le président-directeur général de Canada Steamship Lines CSL , Louis Martel.

« On pense que c’est un bateau prototype des futurs navires qu’on verra sur les Grands Lacs avec une efficacité énergétique très intéressante et de la machinerie et des caractéristiques du futur. »