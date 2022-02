Les Sept-Îliens recevront leur compte de taxes en retard

Les résidents de la ville de Sept-Îles ne recevront leur compte de taxes municipales que la semaine prochaine, soit deux à trois semaines plus tard que prévu.

C’est que l'acheminement du courrier à Sept-Îles par Postes Canada subit des retards considérables depuis quelques jours.

La Ville de Sept-Îles a avisé ses citoyens mercredi après avoir remarqué que les enveloppes qui avaient été postées le 25 janvier n'étaient toujours pas arrivées à bon port.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Ville s'est alors informée auprès de Postes Canada pour comprendre les causes du retard de livraison du courrier.

« Ils nous ont informés qu'il y avait seulement deux commis sur sept de présents pour le triage au bureau de Postes Canada de Sept-Îles. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général à la Ville de Sept-Îles

Le directeur général à la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, mentionne que le manque de personnel au sein de la société d’État touche plusieurs personnes. Donc ça crée un retard de livraison, non seulement dans le courrier de la Ville, mais dans tout le courrier de tous les citoyens de la ville, par le manque d'effectifs , mentionne Patrick Gwilliam.

Cette situation surprend peu les Nord-Côtiers, qui doivent vivre avec un service postal fonctionnant souvent au ralenti. Pour certains, le manque d'effectifs à Postes Canada n'aura pas paru au cours des dernières semaines.

Moi, pour l'instant, les colis, ça va très bien, ça rentre. Un petit peu de retard, mais ce n’est pas vraiment significatif , remarque un homme rencontré à Sept-Îles vendredi matin.

Pour d'autres, les retards sont démesurés. J’ai remarqué des délais, spécialement parce que j’ai de la famille en Basse-Côte-Nord. Ça a pris trois semaines avant de recevoir une lettre de la Basse-Côte-Nord jusqu’ici, à Sept-Îles , déplore-t-il.

Des élus interpellés

L'enjeu s'est même rendu jusqu'aux oreilles des élus fédéraux à Ottawa. La députée bloquiste pour la circonscription de Manicouagan, Marilène Gill, a réagi cette semaine à la Chambre des communes devant l’inaction du gouvernement fédéral pour l’amélioration des services postaux, notamment pour la livraison de médicaments en Basse-Côte-Nord.

On dépend de ces services postaux qui, de plus en plus, tendent à diminuer comme une peau de chagrin , clame la députée.

Le manque de main-d'œuvre à Postes Canada perdure depuis au moins le début du mois de décembre.

Que ce soit à cause de la COVID-19, de la pénurie de main-d'œuvre, de départs volontaires de quelque sorte que ce soit, ça, c'est à eux de le déterminer, soulève Patrick Gwilliam. Mais une chose est sûre, c'est qu'il manque des travailleurs à Postes Canada, en tout cas pour cette semaine.

Pour sa part, Postes Canada n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe