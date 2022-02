Faire son épicerie en isolement, moins accessible qu’avant

Les services de commande en ligne, de livraison à domicile et de cueillette avaient gagné en popularité au début de la pandémie afin d'éviter les contacts.

Par contre, maintenant, de nombreuses épiceries ont cessé ces services. À Rouyn-Noranda, aucune grande chaîne en alimentation n’offre la livraison à domicile.

Avec une adresse au centre-ville de Rouyn-Noranda, il n'est pas possible d'avoir accès au service de livraison de l'épicerie. Photo : Capture d'écran

La pénurie de main-d'oeuvre serait la principale raison de ce phénomène selon Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales à l’Association des détaillants en alimentation (ADA).

Ça peut arriver qu’il manque de 15 % à 20 % du personnel dans des magasins étant donné que le variant est beaucoup plus contagieux , indique-t-il. Le manque d’effectifs fait en sorte que les détaillants doivent faire des choix.

Ainsi, les épiciers doivent délaisser certains services afin que les employés disponibles puissent offrir les services plus prioritaires.

On essaie de pallier au manque de main-d’oeuvre et puis on essaie de s’assurer que les commis puissent remplir les tablettes plus rapidement et que les caissières puissent répondre aux clients quand ils veulent payer , mentionne M. Lacasse à titre d’exemple.

Il souligne que la commande en ligne et la livraison requièrent des ressources considérables.

Il faut qu’un employé aille faire la commande, donc il doit se déplacer en magasin. Si vous venez la chercher, c’est une chose, mais aussi ça prend des gens qui vont la livrer. Il faut des fois envoyer deux personnes sur le camion. Ça me prend du personnel que je n’ai pas en magasin , dit M. Lacasse.

Stéphane Lacasse, directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales à l’Association des détaillants en alimentation. Photo : Gracieuseté

Les personnes qui ne peuvent pas faire leur épicerie et qui n’ont pas d’individu dans leur entourage pouvant les aider peuvent faire appel à des organismes communautaires.

Cependant, ces derniers font aussi face à un manque de ressources.

Le Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda (CAB), par exemple, priorise les personnes âgées ou les personnes en situation vulnérable pour le service de livraison d’épicerie.

Parce qu’on a un manque de bénévoles, mais également parce qu’on ne veut pas nécessairement substituer à quelque chose qui devrait exister et pour lequel il devrait y avoir une réponse , dit la directrice générale du CAB, Kathleen Baldwin.

Mme Baldwin souligne qu’il existe plusieurs initiatives, comme la préparation de repas, qui pourraient être davantage mises de l’avant.