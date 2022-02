35 logements en santé mentale convertis en logements locatifs dans Ahuntsic-Cartierville

Ces derniers étaient dirigés notamment par l’Hôpital Douglas et l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

Or, Radio-Canada a appris que le propriétaire ne souhaite pas renouveler l’entente qui arrivait à terme au début de 2022.

À la fin du mois de décembre, nous avons été informés [...] que le propriétaire ne souhaitait pas prolonger le bail commercial , confirme Hélène Bergeron-Gamache, de la direction des communications du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

De nombreux efforts ont été faits pour convaincre le propriétaire de prolonger le bail, en vain , dit-elle.

Depuis cette date, nous travaillons en collaboration avec nos partenaires afin de trouver des logements qui répondent aux besoins de nos usagers et dans lesquels ils pourront être relocalisés dès que possible , ajoute-t-elle.

L’organisme communautaire Espace La Traversée accompagnait les 35 résidents des Appartements Lachapelle depuis des années.

On s’est rencontrés, on a établi des besoins, ce que la personne souhaite, où elle est rendue dans son cheminement , explique Jacinthe Ayotte, conseillère cadre, services résidentiels d'Espace La Traversée.

Compte tenu du court délai, il a été convenu pour certains usagers de leur permettre de quitter avec le lit, parce que nous, on offrait du meublé, et de quitter avec certains meubles pour leur permettre d’avoir un kit de départ s’il y en avait qui souhaiteraient faire le transit vers un appartement , ajoute Mme Ayotte.

Ces démarches de relocalisation peuvent être stressantes pour les usagers, et nous nous assurerons d'être présents à chaque étape et de leur offrir le soutien nécessaire tout au long du processus , précise la porte-parole du CIUSSS.

Nous n’avons pu joindre le propriétaire de l’immeuble, Aldo Coviello fils.

L’organisme communautaire Espace La Traversée est financé par le CIUSSS pour accompagner des personnes présentant une déficience ou qui sont en perte d'autonomie.

On amène aussi le support clinique pour que la personne puisse se rétablir, comment on fait à manger, comment on apprend à prendre soin de notre appartement, notre chambre, où on va dans la communauté quand on n'a pas d’argent pour payer, le suivi médical, etc. Donc, on fait cet accompagnement-là , explique la conseillère cadre, services résidentiels.

582 personnes sur la liste d’attente

L’accès à de l’hébergement en santé mentale représente un défi à Montréal depuis de nombreuses années.

Pour la région de Montréal, 582 personnes figurent sur la liste d’attente du mécanisme d’accès à l’hébergement en santé mentale.

Il y a un an, un porte-parole du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal soulignait que certains propriétaires ont décidé de fermer leurs ressources au cours des dernières années , si bien que la liste d’attente s’est allongée.

L’hébergement des cas lourds demeurait également un défi.