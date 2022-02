Quels sont les impacts du déclin des bars de danseuses érotiques?

L’époque où des bars de danseuses érotiques avaient pignon sur rue le long des artères commerciales des municipalités du Québec semble révolue. Les Municipalités légifèrent de plus en plus pour effacer ces établissements de leur territoire, et la pandémie semble avoir précipité leur déclin. Mais ces fermetures ne sont pas sans impacts; les femmes doivent se tourner vers d’autres sources de revenus, parfois dans l’ombre, et la tâche des organismes de prévention et de soutien devient plus complexe.

Selon IRIS Estrie, un organisme pour la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang ITSS , le bar Saint-Régis à Danville et le cabaret Chez elle, situé sur la rue du Conseil à Sherbrooke, sont les deux seuls établissements du genre encore ouverts en Estrie. Plusieurs bars ont fermé au cours des dernières années. Deux bars ont fermé avant la pandémie et deux autres durant la pandémie , soutient l’intervenante au projet CatWoman d’IRIS Estrie, Chloé Massicotte, un projet assurant des services d'aide et d’appui aux travailleuses du sexe.

La Régie des alcools des courses et des jeux du Québec, qui octroie les permis de bars avec danse et spectacle avec nudité, ne tient aucun registre en ce sens et ne peut confirmer le nombre de fermetures de bars de danseuses érotiques. Cependant, les associations de tenanciers de bars, les organismes de soutien aux travailleuses du sexe et les corps policiers constatent tous la même chose : cette industrie est en déclin important.

Le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier, rappelle qu’au début des années 2000, il y avait plusieurs bars sur la rue Wellington Sud à Sherbrooke, dont deux bars de danseuses : le Barby Club et le Studio Sex. Ascot Corner, Bromptonville, Magog, Deauville, Stornoway, Granby, Windsor, entre autres, comptaient aussi des bars de danseuses érotiques sur leur territoire dans les années 1990.

Compartiment à ce qu'on a pu vivre dans les années 80 ou 90 où il y avait cinq à six bars de ce type-là à Sherbrooke, il en reste qu’un seul. Ce n'est plus la charge de travail que l'on avait dans le passé à ce sujet. Les bars ont fermé les uns après les autres. Avec les bars et les bars de danseuses, on voyait le crime organisé de façon visible. Il n’y avait pas de cachette, ça se faisait au grand jour. L’information est plus difficile à obtenir aujourd’hui , indique Martin Carrier.

La Ville de Sherbrooke avait lancé en 2016 des procédures d'expropriation contre le propriétaire de l'immeuble qui abritait alors le bar de danseuses Studio Sex. Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

La directrice de l’organisme Stella, un autre organisme de soutien aux travailleuses du sexe basé à Montréal, ne voit d’ailleurs pas d’un bon œil la disparition de ce secteur.

C’est sûr que pour les femmes qui travaillent dans ces établissements, c’est une très mauvaise chose de voir leur employeur fermer, de perdre leur emploi et perdre leur source de revenus. Elles devront trouver une autre façon de travailler , souligne Sandra Wesley, qui rappelle que parfois, cela les expose davantage au danger.

« Lorsqu'on est seule, isolée, toute personne violente qui veut nous exploiter va essayer d’en tirer avantage. » — Une citation de Sandra Wesley, directrice générale de l’organisme Stella

Chloé Massicotte explique pour sa part que les bars de danseuses sont des endroits où elle peut non seulement rencontrer les travailleuses du sexe, leur apporter du soutien et faire de la prévention, mais aussi où elles peuvent agir auprès des tenanciers et de la clientèle.

C’est un endroit où je me rends fréquemment lorsque c’est ouvert. J’essaye d’y aller toutes les deux semaines. [Avec les fermetures] je peux ainsi moins facilement rejoindre les personnes et les clients pour les sensibiliser au respect , mentionne-t-elle.

Chloé Massicotte est intervenante à IRIS Estrie. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Internet a tué en partie l’industrie

L’avènement des sites proposant du contenu érotique, comme OnlyFans, ou d’autres types de sites à caractère pornographique ont contribué à la chute de l’industrie des cabarets érotiques au cours des dernières années.

Certaines femmes se tournent vers les plates-formes web ou les agences d’escorte. Elles se réinventent dans l’industrie du sexe, comme les sextos ou les sugar babies. D’autres vont aussi se réorienter , affirme Chloé Massicotte.

Sandra Wesley souligne également que ce ne sont pas toutes les danseuses érotiques qui ont pris le virage web.

Travailler en ligne demande un investissement important. Ce n'est pas tout le monde qui a l’intérêt ou la capacité de travailler de cette façon. C’est une réorientation de carrière assez importante. Ça implique de mettre son visage sur l'internet. Et donc d'attirer l’attention de sa famille et ses amis. Pour beaucoup de femmes, ça peut être très long de faire des profits. Dans la danse, il y a un élément de performance et être payé en argent comptant et rapidement. Les bars de danseurs sont appréciés comme endroits où travailler , soutient la directrice de l’organisme Stella.

Sandra Wesley est directrice générale de l'organisme Stella. Photo : Capture d’écran/Skype

D'ailleurs, il n’y a pas que les danseuses érotiques qui ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité, les intervenantes aussi ont dû trouver de nouvelles stratégies pour avoir accès à cette clientèle. Chloé Massicotte réussit tout de même à joindre les danseuses érotiques à travers l’internet. Elle soutient que son travail n’en est pas moins efficace, mais c’est la portée qui est plus limitée.

« Je me suis tourné vers les plates-formes web pour les rejoindre, mais c’est moins direct. Je vais tout de même les voir dans les bars quand c’est ouvert, mais il y a beaucoup moins de femmes. » — Une citation de Chloé Massicotte, intervenante au projet CatWoman d’IRIS Estrie

La pandémie a aussi accéléré les choses

Pour le président-directeur général de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec, Renaud Poulin, la pandémie a accéléré la chute d’une industrie déjà en déclin.

On constate une tendance à la baisse depuis plusieurs années. Il y a une dizaine d’années, nous avions plus de 200 établissements licenciés dédiés à ce type de spectacles. Aujourd'hui, il y en a moins que 100 , explique-t-il.

Un peu partout à travers la province, des clubs de danseuses ouverts depuis des décennies ont fermé leurs portes.

On a vu des établissements de longue date qui existaient depuis longtemps à Montréal et à Québec changer de vocation. On en voit aussi un peu partout au Québec qui ferment parce que ce n'est plus rentable. Il y a maintenant d'autres attraits pour la clientèle, comme les salons de massage ou les sites Internet spécialisés. Les consommateurs ont d'autres options que juste le club de danseuses , rappelle Renaud Poulin.

« Dans les années 80, il y en avait dans toutes les régions du Québec. C'était une industrie prospère où plusieurs gens y travaillaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. » — Une citation de Renaud Poulin, PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

Le déclin ne frappe pas que les cabarets d'effeuilleuses. En 2020, le 281, un club de danseurs nus pour femmes, a fermé ses portes après 40 ans d'existence. Photo : Page Facebook Le 281

Le promoteur Alexis Girard et son associé Cédrick Villeneuve ont racheté au cours des derniers mois le bar chez Rita de l'arrondissement de Brompton, à Sherbrooke. Ils ont analysé la possibilité de poursuivre cette vocation, mais ont rapidement écarté l’idée.

Nous sommes en discussion pour louer une partie de l’édifice, mais il reste encore l’espace qui était occupé par le bar chez Rita qui est à louer. Reprendre le bar n’était plus rentable et il y avait aussi des contraintes liées aux assurances notamment , explique Alexis Girard.

Au cours des dernières semaines, il a même mis en vente sur les réseaux sociaux les isoloirs, la scène et même le poteau de danse, en même temps que les équipements du bar.

Nous avons des centaines de messages, mais rien n’a encore été vendu pour le moment , mentionne-t-il.

Difficile aujourd’hui de d'avoir un bar de danseuses érotiques

Puisque les deux associés ont pris la décision de tirer un trait sur la vocation initiale du bar, ils ont également sonné le glas définitif pour ce type d'entreprise à cet emplacement. Pas plus qu’il ne sera possible de voir revivre un bar sur la rue Wellington Sud. Le chef de division à la planification et à la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke, Yvan Gatien, explique que les commerces érotiques ne sont permis qu’à un seul endroit à Sherbrooke.

Nous voulions restreindre ce type de commerce à un endroit qui est visible et passant pour ce type d'activité. Les commerces existants qui étaient là avant que ce soit interdit possèdent un droit acquis. Si le commerce ferme, il y a un délai de 12 mois pour conserver son droit de poursuivre une activité à caractère érotique , explique M. Gatien.

« Lorsque nous avons fait la refonte de la réglementation en 2017 pour le zonage, le conseil municipal a convenu de permettre les commerces érotiques à un seul endroit entre les rues Alexandre et Belvédère, avec une façade sur la rue King Ouest. » — Une citation de Yvan Gatien, chef de division à la planification et à la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke

Les espaces permis pour l'ouverture d'un commerce érotique, à Sherbrooke, sont situés devant le palais de justice. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Sherbrooke n’est d'ailleurs pas le seul endroit où la réglementation municipale limite la présence de bars de danseuses érotiques. Le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, Peter Sergakis, croit que ce facteur contribue aussi à l'extinction graduelle des bars de danseuses érotiques.

Les Municipalités ne donnent plus de permis. Lorsqu’il arrive quelque chose à un établissement, comme un feu ou qu'il a été vendu pour un autre projet, il est difficile de conserver le droit acquis. Il y a un déclin important. C’est moins populaire , indique M. Sergakis.

« Aujourd'hui, ça prend un permis spécifique de spectacle de nudité pour un club de danseuses. Dans les dernières années avec l'internet, tu peux trouver n’importe quoi et tu n'as pas besoin de te déplacer dans un club de danseuses et dépenser plus d'argent. » — Une citation de Peter Sergakis, président de l’Union des tenanciers de bars du Québec

Le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec, Peter Sergakis. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce dernier ne croit toutefois pas que l’industrie est vouée à mourir complètement.

Il va en rester quelques-uns dans 10 ans , croit-il.

Malgré tout, Sandra Wesley considère qu'une partie du patrimoine québécois s’effrite. Dans les années 80 et 90, de nombreuses séries et films québécois grand public, comme Lance et Compte et Les Boys, comportaient des scènes tournées dans des bars de danseuses. Sandry Welsey rappelle que même l'industrie touristique se servait des bars de danseuses pour faire la promotion de Montréal.

Sur le plan culturel, on voit que c’est maintenant mal vu d'aller dans des bars de danseuses. Il y a une culture que les bars de danseuses et la pornographie sont vus comme misogynes ou problématiques , soutient Sandra Wesley, qui se dit toutefois en désaccord avec cette perspective.