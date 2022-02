Le journal Agricom fragilisé par la pénurie de main-d’œuvre

Le productrice du journal Agricom, Roxanne Lormand, quittera ses fonctions à la fin du mois.

Selon le directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO) — qui gère le journal — le départ accentue la pression en lien avec la main-d'œuvre que ressent déjà le journal.

Le journal Agricom éprouve des difficultés à recruter du personnel. Photo : Radio-Canada

Même s'il reçoit parfois des subventions salariales pour recruter de nouveaux journalistes, le journal arrive difficilement à pourvoir ses postes.

« C'est toujours un peu difficile de susciter de l'intérêt pour recevoir des candidatures. Disons qu'avec les années, ça s'est passablement accentué. On a beaucoup de difficultés présentement à recruter. » — Une citation de Danik Lafond, directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens

Les prochaines éditions du journal sont encore incertaines.

Des lecteurs préoccupés

Danik Lafond indique que l'organisme qu'il dirige fait tout pour recruter une nouvelle personne pour s'occuper du journal, qui rejoint de nombreux lecteurs en Ontario.

L'agriculteur Pierre Bélanger d'Earlton, dans le Témiscamingue, est abonné depuis longtemps à Agricom et dit attendre impatiemment sa copie chaque mois. La publication lui donne un lien avec la communauté des cultivateurs franco-ontariens , surtout ceux de l'est de la province dont il est éloigné.

« Il y a beaucoup d'humain, beaucoup d'histoires et dans ça, il y a un élément de motivation. En agriculture, on est solitaire. » — Une citation de Pierre Bélanger, fermier et abonné au journal Agricom

Pierre Bélanger est éleveur de bisons à Earlton. Photo : Radio-Canada / Frederic Projean

Il consulte également le journal pour se tenir au courant, grâce aux annonces publicitaires, des nouvelles pièces d'équipement technique disponibles sur le marché.

Sa ferme de bisons a aussi déjà fait l'objet d'articles parus dans Agricom, et qui lui ont apporté une nouvelle clientèle.

Quelqu'un trouve l'histoire et trouve où nous sommes, qui nous sommes et nos contacts et ça nous permet de faire du commerce , note--t-il.

Il espère que le journal pourra trouver la main-d'œuvre nécessaire.

Le journal Le Nord de Hearst est également confronté a une importante pénurie de main-d'œuvre. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Mais le défi de la main-d'œuvre est commun à de nombreux journaux francophones en milieu minoritaire, observe le président de Réseau Presse, François Bergeron.

On est souvent de petites équipes et donc, quand une personne dans l'équipe quitte, c'est un gros morceau qui part et ce n'est pas facile à remplacer , fait-il savoir.

Il indique que les ressources financières des journaux se sont réduites au cours des dernières années.

« Il faut renverser cette tendance-là et se refaire une santé économique, qui fait qu'on a plus d'argent pour payer des pigistes ou des journalistes à temps plein, ce qui fait qu'on aurait des équipes plus fortes. » — Une citation de François Bergeron, président de Réseau Presse

Il faut développer nos capacité en marketing, développer des partenariats avec des gens dans la communauté, les organismes, les institutions qui peuvent annoncer chez nous, [...] il faut s'ancrer encore plus dans nos communautés , fait-il savoir.

À Hearst, le journal Le Nord, également confronté à une pénurie de main-d'œuvre, a récemment évité de justesse sa fermeture. Sa production sera toutefois réévaluée chaque année.