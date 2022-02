Les délais de traitement explosent à la RAMQ : jusqu’à 10 000 appels par jour

Le regroupement Médecins québécois pour le régime public (MQRP) dénonce les délais d'admission à la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui se traduisent par une perte de soins et de services gratuits pour les personnes en attente. La RAMQ reconnaît une augmentation des délais, blâme la pénurie de main-d'oeuvre et assure vouloir corriger la situation.

À cause de ces retards, parfois de plusieurs mois, des patients doivent renoncer à des médicaments et à des soins de santé auxquels ils ont droit , regrette le collectif. Médecins québécois pour le régime public MQRP est un groupe de 500 médecins, résidents et étudiants en médecine voués à la préservation du système de soins de santé québécois.

Selon eux, les délais pour traiter l’admissibilité sont tellement longs que la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ suggère aux personnes admissibles d’obtenir une assurance privée en attendant le traitement de leur demande d’inscription.

« Encourager la population à se tourner vers les assureurs privés représente un désaveu inacceptable de la part de l’État. » — Une citation de Médecins québécois pour le régime public

Sans assurance maladie valide, une simple prise de rendez-vous peut devenir difficile et certains soins, peu accessibles , rappelle le regroupement de médecins. Au comptoir de la pharmacie, la facture risque rapidement de devenir inabordable, y compris pour des médicaments pourtant jugés essentiels.

Les longs délais touchent aussi les Québécois qui ont perdu leur couverture d’assurance médicaments lors d’une perte d’emploi, situation fréquente depuis le début de la pandémie.

La RAMQ admet le problème

Nous avons effectivement eu une augmentation des délais pour les personnes qui en sont à leur première inscription ou de retour au Québec après une longue absence , reconnaît la porte-parole de la Régie, Caroline Dupont. Nous sommes conscients que nos services téléphoniques doivent s’améliorer.

En janvier, la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ a eu des pics de jusqu’à 10 000 appels par jour. En novembre, elle a reçu 190 934 appels, soit une augmentation de 43,6 % par rapport à l’année précédente.

Cette forte sollicitation s'explique par le retour massif des étudiants étrangers et la fin des allègements mis en place pendant la pandémie, mais aussi par la nouvelle loi 83 qui a permis à 4350 enfants d'immigrants à statut précaire d'être couverts.

Comme d’autres organisations, nous vivons les conséquences du manque de main-d’œuvre chez les préposés aux renseignements , ajoute Caroline Dupont.

« Non seulement nous manquons d’agents, mais nous avons aussi eu beaucoup plus de demandes d’inscriptions que d'habitude. » — Une citation de Caroline Dupont, porte-parole de la Régie de l'assurance maladie du Québec

La Régie n'a pas été en mesure de nous dire combien de dossiers d’admissibilité sont en attente, mais ça baisse chaque jour , assure la porte-parole Caroline Dupont.

Selon le groupe Médecins québécois pour le régime public, l’augmentation du nombre d’inscriptions ne peut servir à justifier de tels délais de traitement des demandes de la part d’une organisation comme la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ .

La Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ rejette la critique des médecins relativement au conseil de recourir à des assureurs privés en attendant.

La Régie rappelle qu'elle a toujours recommandé aux personnes arrivant au Québec (en provenance de l'étranger ou d'une autre province) de se munir d’une assurance privée pour éviter de devoir payer les soins médicaux pendant le délai de carence.

Elle reconnaît toutefois avoir mis cette recommandation en évidence sur son site web depuis l'automne afin d' éviter que les personnes aient la surprise d’une facture importante si par malheur un incident de santé devait survenir dans cette période .

De nouveaux services pour accélérer les demandes

Des agents ont été spécialement affectés au traitement des dossiers et la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ compte augmenter la capacité de prise d’appels grâce à 25 nouveaux préposés aux renseignements embauchés à l’automne et à 20 autres en formation qui entreront en fonction dans les prochaines semaines.

Un nouveau système d'inscription en ligne sera offert d'ici le mois de mars pour les travailleurs temporaires et les nouveaux arrivants. Déjà, depuis novembre, les étudiants étrangers peuvent s’inscrire entièrement en ligne, sans avoir à appeler.

Pour le renouvellement, les délais n’ont pas augmenté : ils sont toujours de 10 jours ouvrables. Il faut se présenter à la Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ après avoir pris rendez-vous, même sans permis de conduire.

Il n’y a pas de délai avec l’inscription à l’assurance médicaments; cela se fait automatiquement grâce au service en ligne.

Avec la collaboration de Daniel Boily