Cacouna bonifie le projet de reconversion de son église

Le nouveau conseil de la Municipalité de Cacouna souhaite ajouter trois fonctions au projet de galerie d’art entre les murs de l’église Saint-Georges. Le nouvel aménagement prévoit en effet un espace de lithographie et de peinture, un bureau d’accueil touristique et une boutique de souvenirs.

Pour sauver l’église, l’ex-mairesse de la municipalité de Cacouna, Ghislaine Daris, avait proposé l'an dernier d’aménager une galerie d’art en espérant y mettre en valeur les œuvres de quatre familles d’artistes de Cacouna.

Ainsi, en décembre, la Municipalité a reçu 13 386 $ du ministère de la Culture et des Communications, en plus de l’aide financière initiale de 23 012 $ accordée dans le cadre du Programme de requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux, qui servira à l'élaboration d'une étude de faisabilité du nouveau projet.

Le jubé de l'église de Cacouna sera conservé. Photo : Gracieuseté de Félix Bérubé

La mairesse actuelle de Cacouna, Suzanne Rhéaume, indique que les contrats ont tout juste été octroyés afin d'analyser les besoins techniques en architecture ainsi que les systèmes mécaniques et électriques.

Mme Rhéaume espère préserver le bâtiment patrimonial tel quel. Par contre, avec l’ajout de la boutique, on va peut-être être obligés d’enlever quelques bancs, mais c’est vraiment minime. On va les conserver eux aussi. On prévoit mettre des cages en verre pour recevoir des expositions. [...] Mais l’église comme telle ne sera pas modifiée. C’est une œuvre d’art en soi, notre église , affirme-t-elle.

La mairesse précise par ailleurs que la Municipalité est en voie de devenir propriétaire de l’église Saint-Georges. Un protocole d’entente a été conclu entre la Municipalité et la Fabrique de la paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna en novembre 2020.

D’ailleurs, la présidente de la Fabrique, Linda Ouellet, se réjouit du projet de valorisation de l’église.

Le processus est fait dans un très grand respect , commente-t-elle.

La Municipalité est en voie de devenir propriétaire de l’église Saint-Georges. Photo : Gracieuseté de Félix Bérubé

Elle indique par ailleurs qu’un espace de l’église sera réservé afin de mettre en valeur des objets historiques récupérés au fil des ans. On ne pouvait pas demander mieux , s’exclame Mme Ouellet.

Suzanne Rhéaume estime que le projet sera présenté avant la fin de 2022 ou au début de l’année 2023.

Avec la collaboration de Laurie Dufresne