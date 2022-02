La Nouvelle-Écosse assouplit ses restrictions pour les sports et les arts

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse annonce vendredi un premier assouplissement des restrictions mises en place ces dernières semaines, en réaction au variant Omicron du virus qui cause la COVID-19.

À compter du lundi 7 février, le nombre de personnes pouvant participer aux entraînements sportifs et à des performances artistiques et culturelles passera à 25 lorsque ces activités — récréatives, amateures ou professionnelles — se déroulent à l’intérieur, et 50 quand elles ont lieu à l’extérieur.

Les matchs ou représentations ne sont toujours pas autorisés, ni la présence de spectateurs.

Depuis le 22 décembre, ce type d’activités était limité à 10 participants à l'intérieur et 25 à l'extérieur.

Vers une levée de toutes les mesures?

Les restrictions annoncées juste avant Noël devaient initialement être levées le 12 janvier, mais le gouvernement provincial les a prolongées deux fois, d’abord jusqu’au 31 janvier, ensuite jusqu’au 14 février.

En dépit de l’annonce de vendredi, toutes les autres restrictions demeurent en place au moins jusqu'au 14 février. Dans un communiqué, le ministère de la Santé promet que des décisions concernant l'assouplissement progressif des autres restrictions seront annoncées sous peu .

Un mort, 99 hospitalisations

Les autorités médicales confirment vendredi un nouveau décès lié à la COVID, celui d'un septuagénaire.

Cette même maladie force l’hospitalisation de 99 personnes — deux de plus que jeudi. Parmi eux, 15 sont aux soins intensifs, ce qui est également deux personnes de plus que la veille.

La moyenne d'âge de ces patients est 66 ans, mais le plus jeune n'a que 2 ans.

Le nombre d'hospitalisations a doublé en un mois : il n'y en avait que 40 il y a quatre semaines. En revanche, elles sont à peu près stables depuis deux semaines.

Le ministère de la Santé précise qu’il y a aussi vendredi 265 autres patients des hôpitaux qui sont atteints de la COVID-19 :

139 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé;

126 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID-19 lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

Au total, ces 364 hospitalisations directement ou indirectement liées au virus représentent une hausse de 13 hospitalisations comparativement à la journée précédente. C'est aussi 84 patients atteints de plus qu'il y a deux semaines.

La province signale aussi vendredi que 594 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire. Les résultats positifs obtenus par des tests de dépistage rapide effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

L’état d’urgence prolongé de nouveau

L’état d’urgence est en vigueur en Nouvelle-Écosse depuis bientôt 23 mois. Il a une fois de plus été renouvelé, annonce vendredi le gouvernement provincial.

Promulgué pour la première fois le 22 mars 2020, l’état d’urgence doit être renouvelé toutes les deux semaines.

La nouvelle ordonnance entre en vigueur ce dimanche à midi et se termine le 20 février, si elle n’est pas renouvelée.