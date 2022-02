Tranche de vie et réflexions à la frontière de la Russie et de l’Ukraine

DONETSK, région de Rostov en Russie — « Des soldats? Les nôtres? Où ça? Je n’en vois pas et je ne les entends pas. Il ne faut pas croire tout ce qu’on vous dit, jeune dame », me lance Vladimir, un retraité souriant qui marche d’un pas décidé, mais prudent, sur le trottoir glissant qui mène à son immeuble à logements.

Nous sommes dans une petite ville qui s'appelle Donetsk, mais qui n’a rien à voir avec le territoire séparatiste ukrainien qui porte le même nom, quoique l’Ukraine soit à moins d’un kilomètre de nous. Vladimir la voit de son balcon.

La ville de 50 000 habitants ressemble à toutes les autres de la région : deux ou trois églises orthodoxes, quelques supermarchés et restaurants, de petits drapeaux russes sur tous les lampadaires et plusieurs monuments à la mémoire des héros de la Grande Guerre.

« On a perdu 50 millions d’hommes. Il faudrait être fou ou complètement malade de nos jours pour en déclencher une autre. » — Une citation de Vladimir

Vladimir ne croit pas une seconde à la possibilité d’une invasion russe de l’Ukraine. Regardez autour de nous, il ne se passe rien.

La rue Ukraine, à Donetsk, mène à la frontière. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Il y a beaucoup de va-et-vient en ville ce matin de février, mais il n'y a pas un soldat en vue à la frontière. Pas l’ombre d’un char non plus. Aucun de ces déploiements monstres que l'on connaît pourtant dans la région (images satellites à l'appui) et dont le Kremlin confirme l'existence en les qualifiant de simples exercices militaires.

Pourquoi une telle manifestation de force? Vladimir hausse les épaules, et bien qu’il n’ait pas l'habitude des caméras et des micros, il n’hésite pas à livrer son analyse de la situation.

« Dites-moi plutôt ce que des soldats canadiens font en Ukraine? Et les Américains aussi? Pourquoi les Anglais fournissent-ils des armes à Kiev? Eh bien, c’est tout simple, c'est pour attaquer la Russie, évidemment. » — Une citation de Vladimir

Il soutient à 100 % son président Vladimir Poutine et juge que la Russie a intérêt à se protéger des foudres de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN . Il perçoit dans les tensions et l'enflure militaire actuelles une provocation dangereuse et un complot de l’Occident pour nous diviser de nos frères ukrainiens .

Comme pour la plupart des Russes que nous avons pris le temps de sonder, Vladimir dit, en pointant vers la frontière, que les Ukrainiens sont des frères slaves qui méritent de vivre en paix.

Un homme revient de faire ses courses. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Au poste frontalier, 800 mètres plus loin, des voitures et des taxis font la file pour entrer en Russie. Nous y avons croisé plusieurs familles qui arrivent de l’Ukraine et repartent quelques heures plus tard le coffre plein de sacs d'épicerie.

Vladimir, 60 ans, porte une chapka de fourrure et son fils Vitali, une casquette. Ils arrivent de Louhansk, le plus proche des deux territoires séparatistes de l’Ukraine.

Ils nous expliquent qu'ils traversent deux fois par année en Russie pour acheter des vivres parce que, de leur côté, il n’y a pas beaucoup de choix et tout coûte plus cher depuis huit ans.

La République populaire de Louhansk et celle de Donetsk ont autoproclamé leur indépendance de l'Ukraine en 2014, au terme de référendums qui n’ont jamais été reconnus par la communauté internationale. Les deux territoires sont depuis gouvernés par les séparatistes prorusses et demeurent l'épicentre d’une guerre par procuration entre l'Ukraine et la Russie.

Quand on demande à Vitali s'il pense que la Russie entend attaquer l’Ukraine en se servant de leur territoire, il devient émotif avant de répondre.

« Nous, à Louhansk, n’allons attaquer personne, nous sommes des gens pacifiques qui veulent vivre en paix. » — Une citation de Vitali Gulich, résident de Louhansk

Il se retire quelques secondes, puis se ressaisit. Nous voulons simplement que la communauté internationale reconnaisse notre indépendance de Kiev, celle pour laquelle nous nous sommes battus.

Vitali et son père Vladimir Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Il ne se considère plus comme ukrainien depuis longtemps. Il ne veut pas être russe pour autant, bien qu’il ait à la main un passeport de la Fédération russe, gracieuseté de Moscou.

Juste à côté, assise à table, Evgenia boit un thé en attendant un taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Elle est venue de Louhansk faire des emplettes avec un ami russe et récupérer un colis qu’elle a fait livrer du magasin Zara le plus près en Russie.

« Une chemise pour mon fils et un manteau pour mon aînée, parce que, de notre côté, il n’y a pas beaucoup de choix et tout est devenu cher depuis 2014. » — Une citation de Evgenia

Elle aussi habite Louhansk, le territoire séparatiste, mais son cœur sera toujours en Ukraine. L’Ukraine, c’est mon pays et j’aime tout ce qui lui appartient, surtout la langue. Même si je parle russe et si j’ai le passeport, je me sentirai toujours plus ukrainienne.

Evgenia est venue à Donetsk pour récupérer son colis de Zara. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Quand la guerre a éclaté dans l’est en 2014, Evgenia a passé des mois en cavale pour échapper au combat, avec ses deux enfants.

Elle craint aujourd’hui une invasion et concède qu’elle est effrayée de savoir autant de troupes russes massées dans les régions frontalières, même si elle ne connaît ni leur l'ampleur ni les véritables intentions du Kremlin.

« Nous sommes cependant des humains et nous avons appris à nous adapter à toutes les situations sans désespérer. La vie continue. » — Une citation de Evgenia

Je vous ai aperçus sur les caméras de surveillance. Pourquoi ne vous êtes-vous pas annoncés? Cela faisait à peine 10 minutes que nous attendions à la porte de la chambre des cosaques de la région quand le chef Leonid Pereshelin est arrivé en voiture.

Il s’empresse de nous ouvrir parce qu’il pleut à boire debout, puis enfile son uniforme pour l’entrevue qu’il accepte volontiers de nous accorder, question de partager ses réflexions sur les risques d’un conflit dans sa région.

« L'Ukraine, c’est l'Ukraine, et il faut la laisser tranquille, vous comprenez. » — Une citation de Leonid Pereshelin

Leonid a grandi en Russie, mais il est né à Odessa, en Ukraine, où plusieurs membres de sa famille vivent encore aujourd’hui. Nous avons tant en commun avec les Ukrainiens. Nous prions le même Dieu, et avec la même Bible , dit-il en souriant.

Dans la pièce à côté, les photos de deux jeunes cosaques sont exposées près d’une chandelle. Ils sont morts en 2014 en allant soutenir les séparatistes de Donetsk.

Si les cosaques étaient à l'époque des tsars des guerriers indissociables de l'armée russe, ils opèrent en Russie aujourd’hui sur une base volontaire et paramilitaire seulement.

Léonid ne veut pas dire s’il se joindra aux combats advenant le pire. Il faut éviter les provocations; ce serait pour nous une guerre fratricide.

Il soutient toutefois les demandes de son président, soit que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , et ce, au nom de la sécurité de la Russie. Il refuse de croire que Vladimir Poutine irait jusqu'à l’envahir si l’Occident n'acquiesçait pas à ses demandes.

Leonid Pereshelin est né à Odessa, en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Un scénario catastrophe auquel beaucoup refusent tout simplement de penser. Et si la guerre devait éclater, peu importe qui la provoque?

Vladimir, le père venu de Louhansk, secoue la tête en retirant son chapeau et dit qu’il est trop vieux pour aller au front.