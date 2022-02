Cancer de la prostate : un outil en ligne pour éviter les biopsies

Un chercheur de l’Université de l’Alberta et des collègues américains ont développé un questionnaire en ligne qui permet de déterminer si un homme qui présenterait un risque de cancer de la prostate a vraiment besoin de subir une biopsie.

Selon Adam Kinnaird, chercheur principal de l’étude et professeur adjoint à la Faculté de médecine et de dentisterie, cette méthode vise à réduire le nombre de biopsies liées au cancer de la prostate qui sont jugées dangereuses.

« La biopsie est une procédure invasive qui prend du temps [...] et qui s'accompagne de complications. » — Une citation de Adam Kinnaird, professeur adjoint au Département de médecine et de dentisterie de l’Université de l’Alberta

Nous avons un calculateur de risque, qui est un outil en ligne gratuit mis à la disposition des patients et des cliniciens du monde entier , précise-t-il.

Le questionnaire demande aux utilisateurs d'indiquer s'ils ont déjà subi une biopsie de la prostate qui n'a pas révélé de cancer, le volume de la prostate, ou encore, de fournir leur résultat d'IRM (imagerie par résonance magnétique).

Chaque année, plus de 1 million de biopsies de la prostate sont effectuées en Amérique du Nord, mais seuls 25 % à 30 % de ces examens révèlent un cancer de la prostate, selon l'Université de l'Alberta.

Adam Kinnaird est le chercheur principal de l'étude et professeur adjoint à la Faculté de médecine et de dentisterie de l'Université de l'Alberta. Photo : Faculté de médecine et de dentisterie de l’Université de l’Alberta

Le but ultime est de ne faire des biopsies que chez les hommes qui ont un cancer de la prostate ou qui présentent un risque très élevé et d'éviter les biopsies inutiles chez les hommes qui n'ont pas [ce type de maladie] , indique-t-il.

Le Dr Kinnaird estime que si ce calculateur de risque est utilisé, il pourrait permettre d’éviter 16 biopsies non nécessaires sur 100. [Il] fournit un degré de certitude qui n'existait pas auparavant pour que le patient et son médecin puissent prendre une décision partagée, à savoir s'il doit ou non subir une biopsie .

D'après lui, le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus fréquente chez les hommes au Canada : un homme sur sept, environ .

Afin de vérifier l'efficacité du questionnaire, les chercheurs ont mené une étude auprès de 2354 hommes faisant l'objet d'une biopsie en lien avec le cancer de la prostate, sur une période de 10 ans.