La grève des entreprises ambulancières s’étend à Granby et à Acton Vale

La grève s'étend au sein des entreprises ambulancières du Québec et touchera d'autres municipalités, dont Granby et Acton Vale, à compter de minuit samedi.

La grève touchait déjà d'autres syndicats et d'autres municipalités depuis l'été dernier. Le public est cependant peu affecté par ces grèves, vu l'ampleur des services essentiels qui doivent être offerts.

Ainsi, l'ensemble des transports ambulanciers doivent être effectués, y compris les transferts entre établissements de santé.

Les moyens de pression qui peuvent être exercés dans le cadre de ces grèves ont trait au nettoyage des véhicules, par exemple, au voyage de retour des employés de la santé qui devaient accompagner un patient en ambulance et à des formulaires à remplir.

Ainsi, les syndicats concernés cibleront les formulaires de facturation que les ambulanciers paramédicaux remplissent normalement pour les remettre à leur employeur. Ce moyen de pression compliquera donc la vie des entreprises ambulancières.

Revendications

Le litige porte surtout sur les salaires, mais aussi sur les horaires de faction, la retraite et le temps supplémentaire, a précisé en entrevue Benoît Cowell, le président de la Fraternité des travailleurs du préhospitalier affiliée à la FTQ.

Il rapporte que le salaire de départ des ambulanciers paramédicaux est d'environ 24 $ l'heure et grimpe jusqu'à 35 $ l'heure au sommet de l'échelle.

Nous, ce qu'on vise, c'est un salaire d'au moins 41 $ l'heure [au maximum de l'échelle]. Si on se compare aux policiers et aux pompiers qui travaillent dans l'urgence, ils ont tous un salaire beaucoup plus élevé que nous. Dans le réseau de la santé, ceux qui ont des qualifications semblables aux nôtres, qui ont des DEC [Diplômes d'études collégiales], comme les inhalothérapeutes et les infirmières, ils ont tous un rangement [salarial] supérieur au nôtre aussi , plaide M. Cowell.

La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec a préféré ne pas commenter les négociations en cours ni les moyens de pression autorisés par le Tribunal administratif du travail.