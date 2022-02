La validité des travaux d’un chercheur canadien remise en question dans Science

Le Pr Newmaster concluait que la majorité de ces suppléments à base d'herbes disponibles sur le marché, comme l'échinacée et le ginkgo biloba, contenaient des ingrédients qui n’étaient pas inscrits sur l'étiquette, des agents de remplissage et des contaminants dangereux pour la santé.

Pas moins de 44 produits de 12 compagnies avaient été testés à l’aide d’une technique d’analyse de l'ADN appelée codage à barres (barcoding) moléculaire, qui utilise un morceau de séquence génétique pour identifier à quelle espèce l'ADN en question appartient. Seules deux de ces entreprises avaient fourni les produits indiqués, sans substitutifs, contaminants ou agents de remplissage.

Près de 60 % des échantillons analysés contenaient des espèces végétales qui n’apparaissaient pas sur l'étiquette. De plus, les chercheurs avaient repéré des substitutifs dans 32 % des échantillons, tandis que plus de 20 % contenaient des agents de remplissage non dévoilés, comme du riz, des fèves de soya et du blé.

À l’époque, cet article publié dans BMC Medicine avait retenu l’attention de nombreux médias, dont le New York Times et Radio-Canada, et avait créé une onde de choc dans l’industrie des suppléments.

À la suite de cette publication, le Pr Newmaster est rapidement devenu une autorité en matière de vérification des ingrédients alimentaires. Il a même créé des entreprises de certification qui ont rapidement été sollicitées par les fabricants de suppléments pour authentifier leurs produits. En 2017, le Pr Newmaster a créé une alliance de recherche sur les produits de santé naturels (NHPRA) avec l’Université de Guelph, dont l’objectif est d’améliorer les technologies de certification des suppléments.

Des résultats falsifiés

Dans son enquête publiée dans Science, le journaliste Charles Piller rapporte que huit experts ont envoyé en juin 2021 une lettre à l'Université de Guelph décrivant les problèmes repérés dans l’étude et dans deux autres recherches réalisées par le Pr Newmaster et son équipe.

Les signataires de cette lettre, dont deux coauteurs d’articles suspects qui affirment avoir été dupés par le chercheur, expliquent que les données sur lesquelles étaient basés ces travaux reposent sur des informations incomplètes, frauduleuses ou même plagiées. Ils accusent aussi Steven Newmaster de ne pas avoir divulgué l’entièreté de ses intérêts financiers dans ses articles.

Le professeur n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de Science, mais il a rejeté toutes les accusations dans une déclaration envoyée à l’université.

Le travail d’enquête du magazine montre que les problèmes liés au travail du charismatique scientifique vont bien au-delà des trois études et comprennent des présentations et des discours plagiés, des données manipulées et des réalisations d'autres chercheurs présentées comme étant les siennes.

Science indique que l’Université de Guelph enquête sur ces allégations depuis août 2021.

Dans une réponse écrite envoyée à Radio-Canada, l’université affirme prendre très au sérieux les allégations d'inconduite et qu’une enquête est présentement en cours. Elle n’entend pas commenter, mais assure qu’elle prendra les mesures appropriées à la lumière des résultats.

Par ailleurs, la revue BMC Medicine a lancé une enquête concernant l’article qu’elle a publié en 2013.

Des cas de fraude en augmentation

Le Pr Bryn Williams-Jones, expert en bioéthique à l'École de santé publique de l’Université de Montréal, affirme que les cas de fraude scientifique ont augmenté dans les dernières décennies parce que toutes sortes d’intérêts sont maintenant liés à la productivité scientifique.

On est dans un contexte super compétitif. La prochaine subvention pour faire rouler ton labo est associée à ta capacité de publier dans les grandes revues. Cependant, même avec cette pression, 99 % des chercheurs sont totalement clean et font bien leur travail , dit le Pr Williams-Jones, qui estime que les cas comme celui de Steven Newmaster sont extrêmement rares.

« La chose qui me saute aux yeux dans ce cas, c’est l’alignement de toutes les étoiles. On a des conflits d’intérêts institutionnels et personnels, des liens de pouvoir, de la fraude et du plagiat. C’est un cas extrême qui n’est pas la norme. » — Une citation de Le Pr Bryn Williams-Jones

Selon le bioéthicien, la plupart des fautes commises par les chercheurs s’expliquent habituellement par un contexte où les scientifiques manquent de ressources et de temps et doivent publier pour obtenir le financement de leur équipe .

Toutes ces choses s’expliquent, mais ne se justifient pas. Si le scientifique ne peut être objectif dans l’interprétation de ses données, ça va à l'encontre de son devoir et cela remet en question la crédibilité scientifique , ajoute M. Williams-Jones.

« Dans les rares cas extrêmes, ce sont souvent des individus hyper problématiques qui n’ont pas été sanctionnés au début et qui empruntent une pente glissante de comportements non éthiques, où l’on va de mal en pis. Ils deviennent de véritables rockstars scientifiques intouchables! » — Une citation de Le Pr Bryn Williams-Jones

Le comité disciplinaire

Le travail effectué par le comité qui mène l’enquête sur les agissements du Pr Newmaster doit être réalisé avec une grande transparence, explique le bioéthicien, puisque l’université est en conflit d’intérêts en raison de son partenariat d’affaires avec le chercheur.

Il faut mettre beaucoup l'accent sur l’indépendance du comité , insiste Bryn Williams-Jones.

« On doit s’assurer que le comité est plus blindé que d’habitude parce que les conflits d’intérêts sont plus importants. » — Une citation de Le Pr Bryn Williams-Jones

Il faut ajouter des membres et éviter d’y mettre des personnes du même département. Ils doivent trouver des experts totalement impartiaux d’autres universités qui ne sont pas impliqués. Le comité doit aussi inclure des gens d’autres domaines qui ont des expertises de gestion, par exemple , ajoute l’expert.

Le travail d’enquête prendra fort probablement plusieurs mois. À la suite de l’évaluation du dossier, le comité rendra sa décision et fera des recommandations à l’université, qui décidera de l’action à prendre.

« Si on trouve que les allégations sont fondées, il faudra qu’il y ait de véritables sanctions, pas juste une tape sur les doigts. Dans le pire des cas, le chercheur sera renvoyé parce que le dommage pour la réputation de la communauté scientifique aura été très important. » — Une citation de Le Pr Bryn Williams-Jones

L’université a donc intérêt à imposer la sanction appropriée puisqu’elle pourrait elle-même être sanctionnée par des bailleurs de fonds insatisfaits des mesures prises pour régler ses conflits d’intérêts.

Au Canada, les universités doivent rapporter toute l'information concernant les comités disciplinaires aux agences fédérales et provinciales.

Le Secrétariat de la conduite responsable en recherche effectue ensuite une analyse des documents, sans toutefois refaire le travail du comité. Il vérifie que les faits sont bien rapportés et que des mesures ont été prises pour corriger la situation.