Une manifestation est à nouveau prévue samedi à Victoria par les partisans du « convoi de la liberté » qui exigent la fin des restrictions sanitaires liées à la COVID-19. La mairesse Lisa Helps a publié une déclaration vendredi où elle appelle les manifestants à respecter la ville, les commerces, et à ne pas propager la haine.

Cette déclaration fait suite, explique la mairesse, à des courriels de résidents et d’habitants ayant constaté lors du rassemblement samedi dernier que certains manifestants ont porté atteinte au bien-être et à la sécurité d'autrui.

« Nous avons reçu des informations expliquant que des logements avec des pancartes 'We HEART Healthcare Workers' ont reçu des œufs, que des personnes ont utilisé un langage antisémite et raciste et que des personnes ont violé les ordonnances de santé publique, en entrant dans des entreprises sans masque, mettant les employés en danger. » — Une citation de Lisa Helps, mairesse de Victoria

Des caméras de surveillance installées

La police de Victoria s’attend à des perturbations de la circulation et annonce déployer des caméras de surveillance temporaires pour assurer la sécurité du public. Elles seront démontées après la fin des événements.

La mairesse explique s’attendre, Victoria étant la capitale de la province, à ce que des manifestations aient lieu et que les gens exercent leur droit démocratique de se rassembler et d'exprimer leurs opinions . Victoria est une ville accueillante et inclusive, dit-elle, mais certains comportements sont inacceptables.

La manifestation devrait partir de Campbell River et atteindre l’assemblée législative à Victoria vers 11 h 30 samedi, selon des appels à manifester publiés sur les réseaux sociaux.

Un étudiant, Cole Treesor, a déclaré à CHEK News qu'il organise une contre-manifestation, également devant l’Assemblée législative, à 11 h. Il encourage les gens à apporter des signes positifs, des mots d’encouragement, de solidarité et de compassion.