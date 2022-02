Une librairie autochtone est la première à offrir le salaire minimum vital en C.-B.

Il fallait le faire. Surtout que l’on vit dans une des villes les plus chères au monde , soutient la propriétaire Patricia Massey, qui a des origines cris et métis.

Inspirée par la librairie Glass Bookshop située à Edmonton, Patricia Massey a pris la décision d'augmenter les salaires de ses employés et a obtenu une certification de Living Wage for Families BC Living Wage for Families BC , une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de stratégies pour aider les familles à joindre les deux bouts.

Employée de la librairie Massy Books, Jana Rankov met des livres sur les étagères. Photo : (Ben Nelms/CBC)

« [Donner un salaire minimum vital] signifie un taux de rétention des employés plus élevé, ça signifie qu’on prend au sérieux le bien-être et la santé de nos employés », dit-elle.

« J’ai toujours mis mes employés en premier. Au début, je donnais un salaire plus élevé à mes employés qu’à moi-même. » — Une citation de Patricia Massey, propriétaire de la librairie Massey Books à Vancouver

Patricia Massey ne croit pas que ce changement aura des conséquences financières importantes pour l’entreprise. Elle dit préférer voir ses employés s’épanouir.

Avec les informations The Early Edition