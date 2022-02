Le projet minier Windfall crée des attentes dans le Nord-du-Québec

À deux ans de l’ouverture possible de la mine Windfall, dans le Nord-du-Québec, le projet crée de l’espoir de retombées importantes pour les communautés de Waswanipi et Lebel-sur-Quévillon.

La compagnie Minière Osisko a dévoilé en janvier une mise à jour des ressources de Windfall qui fait état de 3,2 millions d’onces d’or sur cette propriété située à 120 kilomètres à l’est de Lebel-sur-Quévillon. La compagnie travaillera au cours des prochains mois à finaliser son étude de faisabilité, avec l’objectif d’une ouverture de la mine vers la fin de 2024. Windfall pourrait produire environ 300 000 onces d’or par année pendant 10 ans.

Nos résultats de forage sont très encourageants et notre gisement présente des teneurs exceptionnelles,. Ça place Windfall parmi les gites à haute teneur les plus grands jamais découverts au Canada et il grimpe rapidement sur la liste mondiale , se réjouit Mathieu Savard, président de Minière Osisko.

L’étude préliminaire d’Osisko publiée en avril 2021 prévoit la création de 400 emplois directs et 200 indirects pendant la durée de vie de la mine. Quelque 500 emplois seraient aussi créés pendant la construction.

Dans la communauté crie de Waswanipi, les retombées économiques se font déjà sentir, alors que plus d’une centaine de membres des Premières Nations sont déjà à l’emploi de la compagnie ou de ses sous-traitants qui travaillent sur le site.

Le chef Marcel Happyjack affirme que le projet Windfall est généralement vu d’un bon oeil dans sa communauté.

Notre relation avec la compagnie est bonne. Les impacts sont déjà importants au niveau des emplois et des contrats pour nos entreprises. C’est un gros projet qui va contribuer à réduire le chômage chez nous. Nous sommes en discussion depuis 2017 avec la compagnie pour signer une entente économique et sociale formelle. C’est certain qu’on va vouloir certaines garanties de retombées et d’emplois. On s’approche d’une entente, mais on n’y est pas encore , affirme-t-il.

La communauté crie de Waswanipi Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Même si la mine n’est pas sur son territoire, Lebel-sur-Quévillon espère aussi profiter de la future mine Windfall. Il n’est plus question de construire l’usine de traitement dans sa municipalité, mais le maire Guy Lafrenière voit d'autres retombées potentielles à exploiter.

C’est un gros projet qu’on voit de façon très optimiste. Mais on ne veut pas juste voir des autobus passer et nous envoyer la main. On espère que ça va nous amener de nouveaux résidents, ce qui est toujours bon pour notre ville. Mais on pense que ça peut aussi nous amener de nouvelles PME et on doit agrandir notre parc industriel pour les accueillir. Il ne faudra pas manquer notre coup. Quand la minière sera prête, on devra être prêts , assure le maire.

Guy Lafrenière est le maire de Lebel-sur-Quévillon. Photo : gracieuseté

Lebel-sur-Quévillon s’attend à multiplier les rencontres avec Osisko au cours des prochains mois pour s’assurer de maximiser les retombées. À ce sujet, la compagnie assure vouloir garder de bonnes relations avec ses communautés d’accueil.

Toutes les communautés vont en bénéficier. Ça fait partie de notre politique d’embauche et d’approvisionnement. On n’a pas encore d’entente formelle, mais on vit déjà dans l’esprit de ces futures ententes. On emploie sur le site 20 % de main-d'œuvre autochtone et nous avons octroyé des contrats de plus de 30 M$ à leurs compagnies juste en 2020. Nos bottines suivent les babines. Nous avons reçu plusieurs lettres d’appuis de leur part et notre relation avec eux est exceptionnelle assure Mathieu Savard

Situé dans le Nord-du-Québec, le projet sera soumis au processus environnemental régi par la Convention de la Baie-James. Ce processus prévoit le dépôt par la compagnie d’une étude environnementale et sociale, probablement en 2023.

À ce sujet, le chef de Waswanipi reconnaît que la future mine suscite des préoccupations chez certains membres, tant pour la protection des territoires de trappe que la préservation de la faune.