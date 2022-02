Des ambulanciers de La Matapédia tombent en grève

Des ambulanciers paramédicaux de Paraxion, en poste à Amqui, Sayabec, Pointe-à-la-Croix et Saint-Alexis-de-Matapédia, seront en grève à compter du 5 février à minuit.

Le Tribunal administratif du travail juge que les services essentiels prévus dans une entente conclue entre la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) et Paraxion sont suffisants pour que la santé et la sécurité du public ne soient pas mises en danger durant la grève.

L’entente mentionne que certaines tâches effectuées par les ambulanciers ne le seront plus pendant la grève, notamment le retour des escortes médicales s’il n’y a pas de patient à bord, le lavage extérieur des véhicules ambulanciers, des tâches liées à la facturation ou même le retour de draps.

De plus, les aéroports ne seront pas prévenus par les ambulanciers de leur arrivée.

Les moyens de pression sont donc essentiellement administratifs, explique David Gagnon, vice-président de la FTPQ, un syndicat affilié à la FTQ FTQ .

Tous les appels de priorité 0 à 8 seront traités et les interventions impromptues seront faites de façon habituelle. Tous les effectifs seront pourvus en conformité avec les horaires.

On va faire l’ensemble des appels de la population, l’ensemble des appels qui vont nécessiter des transferts interétablissements. Il n’est pas question de ne pas faire d’appels , rassure-t-il.

« On va mettre du sable dans l’engrenage administratif. » — Une citation de David Gagnon, vice-président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec

Le Tribunal administratif du travail a reçu trois avis de grève de durée indéterminée, débutant le 5 février à minuit.

De meilleurs salaires

Les ambulanciers concernés sont sans convention collective depuis maintenant deux ans, et les négociations achoppent sur la question des salaires, explique David Gagnon.

On veut refaire notre structure salariale : même si on dépend d’entreprises privées, c’est entièrement payé par des fonds publics. On aimerait avoir les mêmes échelles salariales que la fonction publique , explique-t-il.

Un des gros chevaux de bataille du syndicat est la suppression des horaires de faction, durant lesquels les ambulanciers sont de garde chez eux et sur appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant une période de 14 jours.

Abaisser l’âge de la retraite à 55 ans est aussi une priorité de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec.

On se rend compte que les ambulanciers ne se rendent pas jusqu’à l’âge de la retraite. Ils sont obligés d’abandonner le métier parce qu’ils ont de la difficulté physique ou psychologique à continuer à travailler , explique David Gagnon.

Des ambulanciers de la Baie-des-Chaleurs entreprendront leur grève à durée indéterminée similaire dès le 9 ou le 10 février.

Avec les informations d’Élise Thivierge et de Sylvie Aubut