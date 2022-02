Les libéraux veulent redéposer le projet de loi sur la lutte contre les crimes haineux

Le ministre fédéral de la Diversité et de l'Inclusion a déclaré que son gouvernement ferait bientôt progresser son projet de loi pour lutter contre la haine raciale et religieuse, y compris les discours haineux en ligne.

Dans une entrevue, Ahmed Hussen condamne par ailleurs le déploiement de drapeaux nazis et confédérés par des manifestants devant le parlement à Ottawa, affirmant qu'ils n'ont pas leur place dans la société canadienne.

Difficile à appliquer

Il soutient que son gouvernement est sur le point de déposer à nouveau le projet de loi qui était mort au feuilleton lors du déclenchement des élections anticipées l'an dernier, bien que certains affirment que les dispositions visant à lutter contre les discours haineux pourraient entraver la liberté d'expression ou être difficiles à appliquer.

Mais le ministre Hussen estime que trop de gens au Canada sont victimes de crimes et de discours haineux, et qu'il faut en faire plus pour les protéger, en ligne et en société.

M. Hussen précise que le gouvernement doit s'attaquer de front à la recrudescence de l'antisémitisme, de la haine contre les Asiatiques, de l'islamophobie et du racisme envers les Noirs.

Aide aux victimes

Le ministre a également déclaré qu'une aide financière serait disponible pour les victimes de racisme, par le biais d'un fonds de soutien aux victimes de haine.

Ce fonds fournirait une aide financière et d'autres soutiens, comme la couverture des coûts non assurés des dommages matériels ou des fournitures médicales.