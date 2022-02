Réno-Jouets déménage à Cap-Rouge

Des pancartes annonçant le déménagement viennent d’être posées sur les vitrines du magasin de l’avenue Watt, dans le secteur de Sainte-Foy, et aux abords du prochain emplacement.

Cela dit, les habitués de Réno-Jouets ont encore quelques mois avant de devoir modifier leur destination pour magasiner chez Réno-Jouets. Le déménagement est prévu pour cet été.

Une fois qu’on aura récupéré les clés, il faudra faire quelques travaux d’aménagement et de mise aux normes. La bâtisse est en bon état, mais elle est inoccupée depuis quatre ans , renseigne Annie Asselin, la directrice générale de Réno-Jouets.

Toujours beaucoup de dons

En changeant d’adresse, elle et son équipe vont évoluer dans des locaux 50 % plus grands. C'était devenu indispensable pour la poursuite de leurs activités.

On reçoit plus de jouets, on en donne plus aussi et on en vend plus. On avait donc besoin de plus de place pour faire tout ça.

Alors que le temps des Fêtes appartient au passé, les employés et les bénévoles de l’entreprise continuent tout de même de récupérer beaucoup de jouets.

J’ai l’impression qu’avec les magasins fermés les dimanches en janvier, les gens en ont profité pour faire du rangement , suppose Annie Asselin.

L'espace qu'occupe Réno-Jouets dans le quartier Sainte-Foy est devenu trop petit. Photo : Réno-Jouets

Au tournant de février, les ventes ne faiblissent pas. Là encore, la directrice générale avance une explication.

Des écoles et des garderies doivent faire avec des baisses de budget. Ça peut être intéressant pour elles de venir s’équiper chez nous.

Avec ce déménagement, des embauches sont à prévoir. La responsable fait savoir qu’elle aimerait recruter trois ou quatre personnes à temps partiel qui viendront renflouer l’équipe actuelle composée de 15 employés.