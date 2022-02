Le personnel d’un hôpital accablé par l’hostilité des antivaccins

Dans la ville industrielle de Sarnia, Nicole Corry et ses collègues de l'Hôpital Bluewater Health font tout ce qui est possible pour aider les membres de la communauté, peu importe leur attitude, à traverser la crise de la COVID-19.

Mme Corry affirme qu'elle n'est pas devenue préposée aux services de soutien à la personne pour qu'on la qualifie de héros.

Mais elle n'a jamais pensé qu'on la traiterait de méchante alors qu'elle met en jeu sa santé et le bien-être de sa famille pour prendre soin des autres en pleine pandémie.

Si nous avons le soutien de la communauté, il est beaucoup plus facile de venir travailler. Et nous n'avons pas besoin d'être remerciés. Nous voulons juste être respectés et continuer à faire notre travail , explique-t-elle.

« L'année dernière, on nous considérait comme des héros. Maintenant, des gens qui se tiennent devant l'hôpital crient après nous et nous reprochent des choses que nous n'avons jamais faites. » — Une citation de Nicole Corry, membre du personnel médical

Mme Corry dit que sa charge de travail a doublé. Elle fait la navette d'une chambre à l'autre pour répondre aux besoins de base des patients et leur fournir le lien qui leur manque avec leurs proches, souvent au détriment du temps passé avec son conjoint et son enfant.

Ce devoir de diligence envers chaque patient, indépendamment de ses opinions ou de son statut vaccinal, a été le fil conducteur du travail du personnel hospitalier.

Nicole Corry ne demande qu'à faire son travail de manière sereine. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Mais la vague alimentée par le variant Omicron a mis cette détermination à l'épreuve, car les travailleurs de la santé doivent faire face à de l’épuisement professionnel, à une diminution des ressources et à une augmentation du nombre de malades, le tout aggravé par le sentiment troublant que certains de leurs voisins se sont retournés contre eux.

Désamour

La grande majorité des habitants de Sarnia ont soutenu les travailleurs de la santé tout au long de la pandémie. Mais selon Mme Corry, il suffit de quelques détracteurs bruyants pour que le moral vacille.

Elle dit avoir vu des messages sur les médias sociaux dénigrer la qualité des soins qu'elle et ses collègues fournissent.

Elle a été harcelée sur le chemin du travail en raison des obligations de vaccination de l'hôpital, puis est retournée à sa voiture pour trouver, fixé à sa portière, un prospectus qualifiant la politique de poubelle .

Ce ne sont cependant pas tous les patients qui se montrent agressifs. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Partout au Canada, les symphonies de casseroles de quartier qui félicitaient les travailleurs de la santé durant de la première vague de la COVID-19 se sont tues depuis longtemps.

Mais alors que le virus fait rage, un petit segment de la population, désireux de faire des travailleurs de la santé les boucs émissaires des restrictions sanitaires, fait entendre une nouvelle sorte de clameur.

Les personnes qui travaillent dans nos hôpitaux ne sont pas celles qui élaborent les politiques relatives à la vaccination obligatoire , déclare la Dre Katharine Smart, présidente de l'Association médicale canadienne.

« Ces personnes continuent à se présenter au travail et à prendre soin des Canadiens. » — Une citation de Dre Katharine Smart, présidente de l'Association médicale canadienne

Au cours des derniers mois, les travailleurs de la santé à travers le pays ont fait face à des niveaux croissants d'intimidation et de harcèlement, notamment des protestations, des menaces personnelles et des comportements violents de la part de patients qui nient avoir la COVID-19, indique la Dre Smart.

Selon cette pédiatre de Whitehorse, cette hostilité peut être particulièrement forte dans les petites communautés où les liens qui unissent les travailleurs de la santé et les patients peuvent rendre les divisions encore plus profondes.

Il est plus facile d'ignorer des anonymes. [...] Voir les gens avec qui vous vivez dans votre communauté vous traiter de cette façon ou être aussi négatifs est vraiment difficile, et je pense que cela vous atteint davantage , ajoute-t-elle.

À Sarnia, cette dynamique a mis les travailleurs de la santé sur la défensive alors que les esprits s'échauffent autour de la vaccination.

Au centre de ces tensions se trouve l'Hôpital Bluewater Health, qui, avec son siège social à Sarnia et un établissement dans la ville rurale de Petrolia, sert de centre médical pour les quelque 127 000 résidents du comté de Lambton. C'est aussi l'un des plus gros employeurs du comté.

De nombreux membres de la communauté ont fait tout leur possible pour soutenir l'hôpital par des dons et des manifestations pour montrer leur appréciation.

Mais au moment où le variant Omicron a poussé le personnel dans ses derniers retranchements, les acclamations ont été noyées par un petit contingent de manifestants qui répandaient un sentiment antivaccin, déclare le Dr Michel Haddad, chef du personnel de l'Hôpital Bluewater Health.

« Il y a des divisions au sein de la communauté. Le fait d'être ou de ne pas être vacciné devient une question de politique, et les gens font subir leur colère aux mauvaises personnes. » — Une citation de Dr Michel Haddad, chef du personnel de l'Hôpital Bluewater Health

Le service de santé publique de Lambton indique que 79 % des personnes âgées de cinq ans et plus sont entièrement vaccinées, ce qui est l'un des taux les plus bas de l’Ontario, selon les derniers chiffres provinciaux.

Le variant Omicron a frappé la région de Sarnia tôt et durement à la mi-décembre, explique M. Haddad pour qui cela a donné une idée de la vague qui allait bientôt frapper toute la province.

Le Dr Haddad constate que la vaccination est devenue une affaire politique. Photo : Michael Cole/CBC

Au début, entre 80 et 100 % des patients de l'unité des soins intensifs n'étaient pas vaccinés, explique-t-il. Cette cohorte a continué d'occuper un nombre disproportionné de lits au moment où des personnes complètement vaccinées, dont beaucoup étaient immunodéprimées, étaient amenées dans le service de soins intensifs.

Entre le jour de Noël et le 25 janvier, l'hôpital a perdu 18 patients à cause du virus, affirme le Dr Haddad.

Le personnel de santé ne traite pas les patients différemment en fonction de leur statut vaccinal, même s'ils ont protesté devant l'hôpital avant leur admission , explique-t-il.

Il ajoute que beaucoup de ceux qui crient après nous finissent par avoir besoin de nous, et nous les traitons comme s'ils étaient nos propres frères et sœurs .

Le Dr Mark Woodcroft, médecin urgentiste, affirme que les travailleurs de la santé n'ont pas tendance à se plaindre, mais il peut voir la fatigue sur le visage des gens, car beaucoup ont accepté de faire des quarts de travail supplémentaires et annulé des vacances.

M. Woodcroft dit qu'il a été accueilli au travail par des manifestants brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire COVID = canular ou vaccin = tueur , et des brochures censées contenir les faits réels sur le virus.

« Il est difficile pour nous tous, travailleurs de la santé, de travailler si dur, d'essayer de sauver des vies, et de voir et d'entendre les gens douter de l'existence du virus. [...] Nous savons combien il est réel et combien il peut être dévastateur. » — Une citation de Dr Mark Woodcroft, médecin urgentiste.

Le Dr Mark Woodcroft a du mal avec le fait que certaines personnes ne croient pas à l'existence du virus. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Nadine Neve, chef intérimaire du système de navigation pour Équipes Santé Ontario, section de Sarnia-Lambton, déclare que les cliniques de vaccination locales ont également eu des problèmes avec les manifestants.

Elle essaie de ne pas laisser les provocations de quelques-uns détourner l'attention de l'effusion de soutien de la communauté pour l'effort de vaccination.

Chaque fois qu'une clinique est lancée, Mme Neve dit que sa boîte de réception est inondée d'offres de volontaires qui veulent donner un coup de main, parmi lesquels des médecins retraités qui se sont inscrits pour essuyer les chaises entre les rendez-vous.

Mais parfois, il peut y avoir des affrontements.

Je me souviens précisément d'un jour où quelqu'un m'a crié dans un stationnement que j'étais une meurtrière. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis dit que non, ce n'était pas ce que j'étais , explique-t-elle.

« J'ai été bouleversée que quelqu'un puisse penser cela alors que je ne suis pas entrée dans le secteur des soins de santé pour faire du mal à qui que ce soit. » — Une citation de Nadine Neve, chef intérimaire du système de navigation pour Équipes Santé Ontario, section de Sarnia-Lambton

Mme Neve dit qu'elle avait déjà travaillé dans d'autres hôpitaux, mais que rien ne se compare à la famille qu'elle a trouvée à Sarnia.

Elle espère que cet esprit permettra à la communauté de relever les défis collectifs de la pandémie, même en cas de désaccord.

Au cours des dernières semaines, Mme Neve a remarqué une augmentation du nombre de personnes venant se faire vacciner contre la COVID-19.

Bien qu'elle ne puisse pas s'exprimer sur les motivations de chacun, elle a noté que cela faisait suite à l'annonce du décès d'un jeune homme de la COVID-19.

Je vois beaucoup de pancartes sur lesquelles c'est écrit ''Mon corps, mon choix'' , dit-elle.