Blocage à Coutts : sept jours plus tard, pas de changement dans les négociations

Après sept jours de manifestations à Coutts, dans le sud de l’Alberta, les négociations entre les manifestants et le gouvernement n’ont fait aucun progrès significatif. De nouveaux manifestants s’ajoutent au groupe et la situation reste imprévisible.

Selon la GRC, le dialogue se poursuit, mais avec beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs les agents de police attendent une réponse des organisateurs de Coutts et de ceux de Milk River.

Jeudi, ces derniers ont refusé de quitter les lieux, tout comme les organisateurs de la manifestation de Coutts, qui se sont ravisés par solidarité.

Selon les agents postés aux barrages, la soirée et la nuit se sont bien passées. Les relations sont cordiales, et les négociations continuent même si la situation doit constamment être surveillée et réévaluée, affirment-ils.

Les manifestants ont de quoi tenir longtemps, puisqu'ils reçoivent de la nourriture et des produits de base.

Beaucoup de soutien

Corey, un camionneur qui a perdu son emploi avec l'arrivée de l'obligation vaccinale transfrontalière, a joint la manifestation mardi. Il prévoit rester pour la fin de semaine.

Je serai ici jusqu'à ce que les choses se résolvent , dit-il. Je veux que l'obligation soit supprimée.

Il souligne que le mouvement a beaucoup de soutien.

On vient de nous remettre tout un tas de lettres d'écoliers qui nous remercient pour ce que nous faisons pour tous les Canadiens, pas seulement nous, mais tous les Canadiens , raconte-t-il.

Par ailleurs, une campagne de sociofinancement a amassé près de 55 000 $ pour soutenir le blocage.

La page indique que les fonds seront entre autres utilisés pour les installations sanitaires, les produits promotionnels, les amendes ainsi que les approvisionnements en nourriture et en breuvages, au besoin.

Un conseiller est un organisateur

Un conseiller municipal de Fort MacLeod, Marco Van Huigenbos, est un des organisateurs du convoi.

Selon le code de conduite du conseil auquel il appartient, les membres doivent respecter la loi établie par le Parlement du Canada et la législature de l'Alberta ainsi que les règlements, les politiques et les procédures adoptées par le Conseil .

Dans un courriel, Lisa Gillingham, administratrice en chef intérimaire de la ville, affirme que le conseil ne fera aucune déclaration à ce sujet avant de se réunir à nouveau, le 14 et 28 février, pour examiner la question .

Elle ajoute que le conseil a communiqué [ses avocats] pour revoir certaines politiques administratives .

La dernière fois que le Conseil s'est réuni dans son ensemble était le 24 janvier.

Avec les informations de Nassima Way et Charlotte Dumoulin