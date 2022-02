Angela Simmonds, veut être la prochaine chef du Parti libéral de la N.-É.

Une chose dont je suis certaine, c'est que je suis ici pour élever les gens, et je veux gagner le vote et gagner le respect des gens et je pense que je peux le faire , lance l’avocate devenue politicienne.

Elle a été élue dans la circonscription de Preston rétablie l'été dernier.

L'une des rares victoires pour les libéraux lors d'une élection qui a vu le parti perdre le gouvernement après huit ans au pouvoir.

Un besoin d'écoute

Selon Angela Simmonds, remettre le parti au gouvernement va nécessiter une meilleure communication et un meilleur engagement avec les gens.

Elle pense que c'est ce qui a séparé les progressistes-conservateurs des libéraux lors des dernières élections alors que les conservateurs ont mené une campagne presque entièrement axée sur les soins de santé pour former un gouvernement majoritaire.

Ce que les progressistes-conservateurs ont fait, c'est mieux comprendre et écouter les vrais problèmes des Néo-Écossais , explique-t-elle.

Et, donc, c'est ce que nous devons faire.

D’ailleurs, elle a l’intention de sonder les gens pour l’aider à définir les thèmes de sa campagne.

Mais déjà, Angela Simmonds à l’intention de prioriser les soins de santé, les changements climatiques et le coût de la vie durant sa campagne.

Qualités de meneur

Angela Simmonds est peut-être une nouvelle venue en politique, mais elle s’appuie sur ses expériences précédentes comme preuve de sa capacité à diriger et à comprendre les défis auxquels les gens sont confrontés.

La mère de trois enfants a eu son premier à 18 ans et elle a travaillé dans une petite entreprise jusqu'à ce qu'elle retourne finalement à l'école pour obtenir son diplôme en droit tout en travaillant à temps plein.

Elle a ensuite travaillé pour l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse et, au moment où elle est entrée en politique, elle était la directrice générale de l’initiative Land Titles, un programme du gouvernement provincial qui aide les personnes vivant dans des quartiers noirs historiques à obtenir un titre légal sur leurs terres.

« Je comprends comment faire avancer les choses » — Une citation de Angela Simmonds, candidate à la course à la chefferie du parti libéral de la N.-É.

Je pense qu'il y a un énorme avantage à avoir des expériences de vie et de pouvoir être près de la réalité des Néo-Écossais , pense la candidate.

C'est ce qu'il faut pour être un leader.

Si elle gagnait, elle deviendrait la première femme à diriger le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et la première dirigeante noire d'un grand parti politique de la province. La date limite pour que les candidats se joignent à la course est le 21 mars. Les membres du parti libéral de la Nouvelle-Écosse vont élire leur prochain chef le 9 juillet.