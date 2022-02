Un premier album pour le duo Le Portier

Comment le projet est-il né?

VINCENT : J’ai une amie dont le frère est décédé le 25 décembre 2019. Elle m’a demandé de venir faire quelques pièces de Radiohead. Pour m'accompagner, j’ai pensé à Jesse parce qu’il a un registre de voix assez large.

On a fait la cérémonie ensemble. Par la suite, on a décidé de composer des chansons. On s’est comme retrouvés parce qu’on avait travaillé ensemble avec le groupe Marabu, dix ans auparavant.

À quel point ces funérailles ont été marquantes pour votre son ?

JESSE : Il a comme une communion qui s’est créée. Il y a eu un son qui s’est véhiculé entre le piano de Vincent et ma voix. On a voulu remettre ce côté cérémonial là, donc un côté plus posthume, mais aussi, on a voulu apporter un côté plus lumineux.

D’où vient le nom de votre duo ?

JESSE : Avant de vivre de ma musique, j’ai été portier dans un hôtel. Ça m’a laissé le temps de réfléchir énormément et d’avoir la maturité nécessaire pour raffiner mes propos. À chaque chanson, on a l’impression d'ouvrir une porte pour l’auditeur et on le laisse planer là-dedans.

L’autre objectif qu’on avait c’était de faire un album qui s’écoute de A à Z.

VINCENT : On a réussi. L’album s'écoute vraiment d’un bout à l’autre. Il y a des liaisons musicales entre les chansons. Moi j’ai un côté un peu plus à gauche, arrangeur, réalisateur, jazz, impro. Et Jesse a beaucoup le sens du hook et le côté pop. Cette fusion des deux univers complètement différents, ça donne le résultat qu’on a.

Avez-vous l’intention de faire des spectacles avec ces nouvelles chansons?

JESSE : C’est un projet qui est surtout fait pour vivre sur scène. On a eu la chance de faire une captation. Le spectacle vit déjà, il est enregistré. Il reste juste à le sortir bientôt!

VINCENT : Le résultat du film qu’on a fait, c’est vraiment beau. Ça nous a donné le goût de faire vivre le projet. On voit qu’il peut vivre live.

L’album Cérémonie est disponible dès maintenant en version numérique.