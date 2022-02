D’autres syndicats d’ambulanciers paramédicaux en grève au Québec

La grève s'étend au sein des entreprises ambulancières et touchera d'autres municipalités comme Saint-Hyacinthe, Granby et Acton Vale à compter de 00 h 01 samedi.

En fait, la grève touchait d'autres syndicats et d'autres municipalités depuis l'été dernier. Mais le public n'est que peu affecté par ces débrayages, vu l'ampleur des services essentiels qui doivent être dispensés.

Ainsi, l'ensemble des transports ambulanciers doivent être effectués, y compris les transferts entre établissements de santé.

Les moyens de pression qui peuvent être exercés par les techniciens ambulanciers paramédicaux ont trait au nettoyage des véhicules, par exemple, et à des formulaires à remplir.

Ainsi, les syndicats concernés à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, et au Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ, ciblent ou cibleront les formulaires de facturation que les ambulanciers paramédicaux remplissent normalement pour les remettre à leur employeur.

Le litige porte surtout sur les salaires, mais aussi sur les horaires de faction et les enjeux de charge de travail et de santé et sécurité au travail.