Parviendrons-nous à nous entendre sur ce qu’il en est de la COVID-19, des mesures sanitaires et des vaccins? J’ai récemment tenté de répondre à cette question avec un petit groupe d’amis.

Deux ans après le début de la pandémie, la réponse me semble tendre vers une certaine convergence.

C’était la énième fois que je me retrouvais pris dans un tel exercice. La particularité, cette fois-ci, était que dans le groupe, tout le monde avait souffert de la COVID-19.

Chacun d’entre nous avait sa petite histoire des symptômes difficiles et inhabituels endurés. Chacun avait sa petite histoire des trucs essayés pour en sortir.

Nous avons, les uns et les autres, confessé ne nous être pas contentés des produits prescrits par nos médecins ou en vente libre dans les pharmacies.

Chacun s'efforçait tant bien que mal d’étayer comment l’ail, le citron, le gingembre, le miel, l’huile d’eucalyptus ajoutés à cette pharmacopée ont pu jouer un rôle dans sa guérison.

Dans le groupe, certains n’étaient pas encore vaccinés. D’autres l’étaient déjà, une, deux ou trois fois.

« Mais alors, comment expliquer que certains ont été à nouveau contaminés, après avoir pris des doses de vaccins? », demandait l’un d’entre nous.

C’est la preuve que l’immunisation n’y fait rien, que le corps se défend lui-même, qu’il réussit souvent, mais que parfois, le succès ne sourit pas , faisait observer un autre.

Moi, je pense que le vaccin réduit les risques de contamination, renforce l’immunité naturelle, mais je concède que l’efficacité peut varier d’une personne à l’autre , argué-je, à mon tour.

Le débat a duré une bonne heure, il aurait pu se poursuivre longtemps encore. Les arguments mêlaient tant bien que mal la science, les croyances et diverses idées reçues.

Nous avons aussi partagé des histoires de personnes dont les positions ont évolué.

Qu’est-ce que tout cela a laissé en chacun d’entre nous? À mon avis, nous nous sommes quittés sans vainqueur ni vaincu, mais nous nous sommes rapprochés mutuellement.

Cette convergence me semble plus réelle encore quand j’entends des autorités médicales et politiques s’attendre à voir la COVID-19 évoluer de pandémie à endémie.

Aujourd’hui, autour de moi, personne ne nie la réalité de cette maladie ni le risque de l’attraper.

Je suis aussi rassuré de constater une soif répandue pour l’apprivoiser, même s’il n’existe pas encore une panacée pour la combattre.