Le nouveau sous-variant d’Omicron détecté au Nouveau-Brunswick

Ce sous-variant est plus contagieux que l’original, selon une étude danoise publiée cette semaine. Les personnes non vaccinées sont également plus susceptibles d’être infectées par ce nouveau sous-variant.

Au Nouveau-Brunswick, la santé publique rappelle que la vaccination, y compris la dose de rappel, est essentielle pour réduire la propagation de la COVID-19 et de ses variants .

La semaine dernière, l'Agence de la santé publique du Canada a confirmé avoir détecté plus de 70 cas du sous-variant BA.2 au pays, principalement en Colombie-Britannique et au Québec. L’agence a alors indiqué que les cas concernaient principalement des voyageurs internationaux .

Le Nouveau-Brunswick ne précise pas si la personne infectée par le sous-variant dans la région de Moncton revenait d’un voyage à l’étranger.