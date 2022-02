Les Red Hot Chili Peppers annoncent un nouvel album, avec le retour de John Frusciante

Unlimited Love, le premier album en six ans des Red Hot Chili Peppers, sortira le 1er avril prochain et le mythique groupe rock a lancé vendredi un premier extrait de cet opus, Black Summer.

Cet album marquera également le retour du guitariste John Frusciante dans la formation. Il l'avait quittée après la tournée suivant la sortie de Stadium Arcadium, en 2006. Le groupe a entre-temps enregistré I’m With You (2011) et The Getaway (2016), avec le guitariste Josh Klinghoffer.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, les quatre membres du groupe disent avoir passé des milliers d’heures, collectivement et individuellement, [...] pour faire le meilleur album qu’[ils] pouvaient .

Le retour de Frusciante avait été annoncé en décembre 2019, mais la pandémie a retardé les projets du groupe, qui a dû renoncer à sa participation à trois festivals à l’été 2020.

Une tournée mondiale est prévue à l’été 2022 pour accompagner la sortie d’Unlimited Love. Elle s'arrêtera d'abord en Europe de juin à juillet, suivi de plusieurs dates en Amérique du Nord jusqu’en septembre, dont un spectacle le 21 août au Rogers Centre, à Toronto.

Les Red Hot Chili Peppers partageront l’affiche de leurs concerts avec plusieurs grands noms de la musique populaire, dont The Strokes, A$AP Rocky, Beck, Anderson. Paak et Thundercat.